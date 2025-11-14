국립금오공대 학생들, 2025 독일 뉘른베르크 국제 발명전시회 ‘금상’

기계공학과 석사과정 김범석, 성은총, 우찬민 학생

‘전방위 보그 구조의 변형 로봇’개발

국립금오공대 RISE사업단, iENA 2025 출전 지원

국립금오공과대학교(총장 곽호상) 지능로보틱스연구실(지도교수 주백석) 소속의 기계공학과 석사과정 학생들이 독일 뉘른베르크에서 열린 '2025 국제 아이디어·발명·신제품 전시회(iENA 2025; International TradeFair_Ideas·Inventions·New Products 2025)'에서 대학부문 '금상'을 수상했다.

왼쪽부터 성은총, 김범석, 우찬민 학생 AD 원본보기 아이콘

iENA 2025는 발명 분야 최대 규모 국제전시회며 행사는 지난 11월 1일부터 3일까지 독일 뉘른베르크 전시센터에서 진행됐다.

수상자는 김범석, 성은총, 우찬민 학생이며 팀명은 'KIT Industry-Academic Cooperation Foundation'이다.

이들은 실내·외 환경의 제약 없이 이동이 자유로운 'Omni-bogie Transform Robot(전방위 보그 구조의 변형 로봇)'을 개발해 금상을 거머쥐었다.

실제 산업현장에서 활용되는 이동 로봇은 보통 두 가지 형태로 나뉜다. 첫째는 복잡한 실내에서 유연한 이동이 가능한 옴니휠(Omni Wheel) 로봇이다. 둘째는 재난환경에서 비평탄 지형을 수월하게 이동할 수 있는 로커-보그(Rocker-bogie) 구조 로봇이다.

학생들이 개발한 'Omni-bogie Transform Robot'은 두 방식을 하나의 플랫폼에 담았다. 실내에서는 옴니휠 4개를 활용해 자유롭게 이동한다.

외부 험지 환경에서는 옴니휠을 2개로 재구성한 로커-보그 모드로 작동하도록 설계됐으며 이러한 이중 모드 구조 덕분에 환경에 맞춰 별도의 로봇을 투입할 필요 없이 다양한 현장에서 시간적·경제적 효율성을 확보할 수 있다.

또한 재난 상황에서 구조 대상자의 병원 이송, 일상생활에서의 물품 배송 등 다양한 수행 작업에도 활용이 가능하다.

로봇 개발을 이끈 김범석 학생은 "두 개의 원판이 결합돼 회전 및 수직 등 전방향으로 활용할 수 있는 옴니휠을 분할·합체하여 연속적으로 활용할 수 있지 않을까 하는 아이디어를 실제 실현할 수 있도록 도움주신 지도교수님과 함께 노력한 팀원들, 대학 RISE사업단에 감사드린다"고 말했다.

이어 "글로벌 기업들이 모인 아이디어의 향연 속에서 우리가 개발한 로봇이 국제적으로 인정받아 기쁘고, 앞으로도 환경의 제약 없이 구조, 탐색, 운반 등 다양한 산업 분야에 활용할 수 있는 로봇을 개발하고 싶다"고 밝혔다.

한편 국립금오공대 RISE사업단(사업단장 직무대리 권오형)이 iENA 2025 대회 출전을 지원하며, 올해 행사에는 21개국에서 540여 점 이상의 발명품이 출품됐다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>