에스티팜, EURO TIDES 2025 출격…글로벌 고객사 접점 확대

에스티팜은 11일부터 13일까지(현지시각) 스위스 바젤에서 개최되는 EURO TIDES 2025에 참가해 글로벌 고객사를 대상으로 기술력 홍보전에 나섰다고 14일 밝혔다.

정혁준 에스티팜 사업부장이 스위스 바젤에서 열린 'EURO TIDES 2025'에서 발표하고 있다. 에스티팜

EURO TIDES는 핵산(올리고뉴클레오티드) 기반 치료제와 펩타이드 치료제 업계 전문가들이 모이는 유럽 최대 RNA 관련 학회다. 올해 행사에서는 규제 전략을 통한 허가 리스크 최소화, 비만·대사질환 치료제의 최신 동향, 항체-올리고뉴클레오타이드 접합체(AOCs)의 혁신 기술, 펩타이드 시장 확장에 따른 정제·공정 사례 등 4가지 핵심 주제를 다뤘다.

에스티팜은 EURO TIDES에 참석한 글로벌 고객사를 대상으로 주요 세션을 통해 강점을 소개했다. 정혁준 상무는 구두 발표 세션(Spotlight presentation)에서 한국에 기반을 둔 에스티팜을 통해 API 시장 진출을 가속화하는 방법이라는 주제의 'Choosing the Right CDMO: How a Korea-based Partner ST Pharm can Accelerate Your API to Market'을 선보였다.

또한 3일간 포스터 전시를 통해 ▲차세대 올리고뉴클레오타이드 제조를 위한 하이브리드 효소 공정 개발(Hybrid Enzymatic Process Development for Next-Generation Oligonucleotide Manufacturing) ▲혁신적 xRNA 전달을 위한 신규 지질 나노입자 시스템 'STLNP'(STLNP: A Novel Lipid Nanoparticle System for Innovative xRNA Therapeutic Delivery)를 공개했다.

이번 EURO TIDES 행사에는 성무제 대표이사와 최석우 사업본부장, 정혁준 사업부장, 김성원 바이오연구소장을 비롯한 실무진이 참석해 신규 고객은 물론 신규 프로젝트 수주에 나섰다.

에스티팜 관계자는 "이번 EURO TIDES 2025에 참가해 유럽의 빅파마 및 바이오텍을 대상으로 우리의 기술과 사업 역량을 적극적으로 알렸다"라면서 "글로벌 RNA CDMO 분야에서 선도적인 역할을 계속해 나가기 위해 노력하겠다"고 강조했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



