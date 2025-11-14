[오늘의신상]우리집 주방이 제주 라면맛집'…오뚜기 '똣똣라면' 전국 확대

오뚜기, '제주똣똣라면' 전국 확대

진라면에 금악 똣똣라면 비법 양념장 더해

오뚜기 '제주똣똣라면'은 진라면 매운맛에 금악 똣똣라면의 비법 양념장을 더해 얼큰하고 진한 국물맛을 완성하고, 고기를 오래 끓인 듯한 묵직한 감칠맛을 뜻하는 제주 특유의 '베지근한 맛'을 구현했다. 또한 프리미엄 제주 특산물을 푸짐하게 사용했다. 큼직한 제주 대정마늘 블록을 넣어 국물의 풍미를 한층 깊게 하고, 푸짐한 돼지고기와 대파 건더기로 풍성한 식감을 살렸다. 특히 소비자 비선호 부위로 알려진 제주산 흑돼지 뒷다리살을 활용해 도내 양돈업계의 판로 확대에 힘을 보탰다.

기존에는 제주 기념품숍과 온라인에서만 한정 판매됐으나, 이번 출시부터 범용 출시로 전환해 전국 할인점·체인슈퍼 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다. 출시를 기념해 다양한 이벤트도 함께 운영된다. 오뚜기몰 할인 이벤트와 함께 오뚜기라면 공식 SNS에서 제품 구매 인증 시 추첨을 통해 제주 여행 경비를 지원할 계획이다.

오뚜기 관계자는 "제주의 맛과 이야기를 담은 협업 라면으로 색다른 라면 경험과 지역 상생을 함께 전하고자 했다"며 "앞으로도 지역 특색을 살린 협업과 한정판을 통해 새로운 즐거움을 제공하겠다"고 말했다.

한편, '금악 똣똣라면'은 제주도 금악리에 위치한 인기 라면 맛집으로, 제주산 돼지고기와 대정마늘을 우려낸 깊은 국물과 넉넉한 건더기로 '제주의 똣똣함(따뜻함)'을 담은 한 그릇으로 사랑받고 있다.





