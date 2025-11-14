본문 바로가기
김포시, 행안부 특별지원 대상 지자체 선정…국비 5억3000만원 확보

이종구기자

입력2025.11.14 09:38

행안부 '지역화폐 발행사업 국고보조금 특별지원' 선정
김포페이 운영성과·신속예산집행 높이 평가

경기 김포시는 행정안전부가 추진한 '2025년 지역화폐 발행사업 국고보조금 특별지원' 대상 지자체로 선정돼 총 5억3300만원의 전액 국비를 확보했다.

김포시청 전경. 김포시 제공

이번 특별지원은 전국 243개 지자체 중 집행 실적이 우수한 33개 지자체에 인센티브로 교부된 것으로, 김포시는 지역화폐 '김포페이'의 운영성과와 신속한 예산집행 능력을 높이 평가받았다.


이번 캐시백 지급은 지난 10월 29일부터 11월 9일까지 진행된 '코리아 그랜드 페스티벌' 김포페이 5% 캐시백 행사에 이어 추진되는 후속 연계 사업이다.

김포시는 코리아 그랜드 페스티벌 축제와 연계한 김포페이 캐시백 지원을 성공적으로 마무리해 지역 내 소비 활성화와 상권 회복에 많은 도움을 준 바 있다. 이에 힘입어 추가 확보한 5억3300만원의 국비를 활용해 11월 17일부터 12월 31일까지 '김포페이 결제하고! 5% 캐시백 받자!' 사업을 운영한다.


이번 사업은 김포페이 결제 시 사용자 충전금으로 결제한 금액의 5%를 캐시백 형태로 환급하는 방식으로 진행된다. 시민은 월 최대 2만 원까지 혜택을 받을 수 있으며, 정책수당·인센티브·민생회복 소비쿠폰 등 정책성 결제 금액은 지원 대상에서 제외된다. 캐시백은 김포페이 가맹점에서 자유롭게 사용할 수 있고, 11월 30일까지는 민생회복 소비쿠폰 사용처에서도 이용이 가능하다.


김포시는 이번 캐시백 행사가 연말 지역 상권에 활력을 불어넣고, 경기 침체로 위축된 소비 심리를 회복시키는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
