"안전문화 확산" … 마산소방서, 마산자유무역지역 내 표준공장 소방훈련 실시

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.14 09:27

경남 창원특례시 마산소방서는 화재예방 분위기 조성과 안전문화 확산을 위해 마산자유무역지역 내 표준공장 6호 동(신성델타테크)을 대상으로 민관 합동소방훈련을 실시했다.

마산소방서, 합동소방훈련 모습.

마산소방서, 합동소방훈련 모습.

지난 13일 이뤄진 훈련은 공장 관계자의 초기 대응 능력 강화와 소방서와의 유기적 협력체계 구축을 통해 재난 발생 시 인명·재산 피해를 최소화하기 위한 취지에서 마련됐다.


훈련은 가상의 화점을 설정해 실제 상황과 유사하게 진행됐으며 ▲화재 신고 ▲초기 대응 및 대피 유도 ▲연소 확대 방지 ▲자위소방대 역할 숙달훈련 ▲소방안전교육 및 심폐소생술 교육 등 단계별 실습 중심으로 진행됐다.

배익섭 양봉119안전센터장은 "소방서와 자위소방대의 유기적인 소방훈련을 통해 화재로부터 안전한 나라, 국민과 함께하는 불조심 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.


장창문 마산소방서장은 "소방서와 자위소방대의 체계적인 합동훈련은 화재로부터 안전한 환경을 만드는 핵심 요소"라며 "앞으로도 지역 산업시설과 함께하는 예방 중심의 소방 활동을 통해 국민과 함께하는 불조심 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

