BNK경남은행, 지역 전통시장 살리기에 앞장

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.14 09:23

경남BC카드 '창원 전통시장 할인 이벤트'

BNK경남은행이 지역 전통시장에서 소비하고 할인받을 수 있는 카드 이벤트를 마련해 지역 전통시장 살리기에 앞장서고 있다.

BNK경남은행, 지역 전통시장 살리기에 앞장
BNK경남은행은 오는 12월 31일까지 경남BC카드 '창원 전통시장 할인 이벤트'를 진행하고 있다.


창원 전통시장 할인 이벤트는 우선 'BNK경남은행 모바일뱅킹앱(App)' 마이태그에서 '창원 전통시장'을 태그한 후 '디지털온누리앱'에서 금액을 충전하고 경남BC카드(개인 신용/체크)를 등록해야 한다.

등록한 경남BC카드(개인 신용/체크)를 이용해 △마산어시장 △마산가고파수산시장 △창원반송시장 △창원상남시장에 소재한 '디지털온누리상품권 가맹점'에서 2만원 이상 결제하면 30% 할인 혜택을 받을 수 있다.


혜택은 이벤트 기간 내 1인 2회, 각 회당 최대 2만원까지 받을 수 있으며 할인 대상 가맹점은 BNK경남은행 홈페이지 이벤트 코너에서 확인 가능하다.


결제사업부 이명훈 부장은 "현재 기존 디지털온누리상품권 10% 충전할인 제도는 종료됐지만 이번 경남BC카드 이벤트를 이용하면 최대 30% 할인 혜택을 누릴 수 있다. 창원과 마산지역 전통시장 4곳에서 이벤트를 시범적으로 실시해보고 고객들이 더 많은 혜택을 받을 수 있도록 지역 전통시장 대상을 확대할 계획이다"고 말했다.

이어 "경남BC카드 고객들의 일상에 즐거움을 더하기 위해 다양한 이벤트를 꾸준히 실시하겠다. 앞으로도 더 많은 혜택과 즐거움을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.


한편 마이태그 서비스는 BC카드 페이북 앱의 고객 맞춤형 가맹점 혜택 서비스로 고객이 원하는 혜택을 선택(태그)한 후 경남BC카드(신용/체크)로 조건에 맞게 결제하면 할인 등 각종 혜택이 제공된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

