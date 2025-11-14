본문 바로가기
네이버페이, 오늘의집·크림 등과 '블프' 프로모션…"2만원 적립"

문채석기자

입력2025.11.14 09:15

30여개 브랜드서 Npay 결제 시 할인·적립

네이버페이는 블랙프라이데이를 맞아 약 30여개 브랜드와 온·오프라인에서 다양한 결제 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다.


네이버페이, 오늘의집·크림 등과 '블프' 프로모션…"2만원 적립"
온라인은 크림에서 최대 15만원 적립, W컨셉 3000원 즉시 할인 등 10개 이상의 온라인 브랜드의 특별 할인·적립 혜택을 제공한다.

오프라인은 이마트24에서 주류 구매 시 최대 30% 페이백, 이케아 최대 30만원 캐시백 등의 할인·적립 프로모션을 한다.


특히 컬리, 오늘의집, 크림, 홈플러스 온라인 등 온라인에서 Npay 결제를 하면 구매 금액에 따라 최대 2만원의 포인트를 지급한다.


이달 한 달간 대상 온라인 브랜드 누적 결제 금액이 30만·60만·100만원 이상인 고객은 각각 5000·1만·2만원 포인트를 쌓을 수 있다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
