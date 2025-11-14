北최선희, G7외교 '비핵화' 성명에 "강한 불만…핵보유 끝까지 충실"

최선희 북한 외무상은 주요 7개국(G7) 외교장관들이 북한의 '완전한 비핵화' 문구가 담긴 공동성명을 발표한 데 대해 "강한 불만과 유감을 표한다"며 반발했다.

14일 조선중앙통신은 최 외무상이 전날 'G7은 조선민주주의인민공화국(북한)의 주권적 선택을 거스를 권리가 없다'는 제목의 담화를 통해 "가장 강력한 수사적 표현을 리(이)용하여 단호히 규탄배격한다"며 이같이 밝혔다고 전했다.

최 외무상은 북한의 비핵화를 언급한 G7 외교장관 공동성명이 '북한 헌법의 직접적 침해'라며 "그 누구도 우리에게 위헌을 강요할 권리가 없으며 개헌을 시도하지도 말아야 한다"고 반발했다.

그러면서 "조선민주주의인민공화국의 현 지위는 외부의 수사학적 주장에 따라 달라지지 않으며 오늘의 엄혹한 지정학적 환경 속에서 핵보유는 가장 위험하고 적대적인 국가들을 억제할 수 있는 가장 정확한 선택"이라며 "핵보유는 그들에게 싫든 좋든 변함없는 현실로 남아있게 될 것"이라고 말했다.

최 외무상은 아울러 "외부의 핵 위협이 종식되지 않는 한, 핵을 폭제의 수단으로 삼고 절대적인 패권을 추구하는 세력이 존재하는 한 핵보유를 영구화한 헌법에 끝까지 충실함으로써 국가와 인민의 현재와 미래를 담보하고 국제적 정의를 실현하려는 조선민주주의인민공화국의 의지는 확고부동하다"고 거듭 강조했다.

북한의 이 같은 반응은 결국 '핵 보유국' 지위를 노리기 위한 것으로 풀이된다. 관련해 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "북한은 G7 비핵화 결의를 단순히 반박하는 수준이 아니라, 핵보유국 지위 홍보 모멘텀으로도 활용하고 있다"며 "앞으로도 어느 나라든 '비핵화'라는 단어를 쓰는 한, 북한은 오히려 이 기회를 '우리는 핵보유국'이라는 것을 홍보하는 반격의 계기로 활용하려는 의도"라고 분석했다.





손선희 기자



