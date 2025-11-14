조상래 곡성군수, 중앙부처·국회 잇단 방문…국비 확보 총력

하반기 특별교부세 확보

지역 현안 집중 설명도

전남 곡성군은 최근 중앙부처와 국회를 오가며 지역 현안 해결과 2025년 하반기 특별교부세 확보를 위한 총력전에 나섰다고 밝혔다.

군은 현재 지방재정의 한계를 극복하고 군민들의 삶의 질을 높이기 위한 예산 확보에 전 행정력을 집중하고 있다.

국회를 방문하여 권향엽 국회의원과 업무협의를 하고 있는 조상래 곡성군수 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

조상래 곡성군수는 지난 5일 행정안전부 하종목 지방재정국장을 만나 하반기 특별교부세 반영 필요성을 강조하고, 재정 여건이 열악한 농촌 지역의 특성을 고려한 맞춤형 지원을 요청한 바 있다.

이어 지난 10일에는 행정안전부 한순기 지방재정경제실장을 만나 지역 균형발전을 위한 국비 지원 확대 방안을 논의하며 적극적인 협조를 요청했다.

또한, 지난 12일에는 국회를 방문해 권향엽 국회의원과 신정훈 국회의원을 찾아 국가 예산 확보와 외국인 계절근로자 제도개선에 대한 협조를 요청했다.

특히, 농촌 일손 부족 문제 해결을 위한 공공형 계절근로사업의 확대 운영 필요성을 설명하며 제도개선의 시급성을 강조했다.

조상래 군수는 "어려운 지방재정의 현실 속에서 지역 발전을 위한 예산 확보는 반드시 해야 할 일"이라며 "중앙부처와 국회를 직접 찾아다니며 곡성군의 목소리를 전하고 실질적인 성과를 도출하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>