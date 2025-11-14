아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

남편의 사망 보험금 포함 약 9억원 헌금

공판 증인으로 참석해 유족에 사과 전해

지난 2022년 7월 아베 신조 전 일본 총리를 사제 총으로 쏴 숨지게 한 야마가미 데쓰야 피고인의 모친이 현재도 세계평화통일가정연합(옛 통일교) 신앙을 갖고 있다고 밝혔다. 13일 연합뉴스는 아사히신문 등 일본 현지 언론을 인용해 야마가미의 모친이 나라지방재판소(지방법원)에서 열린 공판에 증인으로 참석했다고 보도했다.

선거 유세 중이던 아베 신조 전 일본 총리를 총으로 쏴 살해한 야마가미 데쓰야(41).

야마가미는 3년여 전 혼슈 서부 나라현 나라시에서 참의원(상원) 선거 유세 중이던 아베 전 총리에게 접근해 총을 쏴 사망하게 했다. 야마가미는 평소 모친의 통일교 활동에 불만을 품고 있었으며, 아베 전 총리와 통일교의 관계가 우호적이라는 점 때문에 원한을 갖고 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

이날 공판에 참석한 야미가미의 모친은 긴장한 듯한 목소리로 "바로 사과해야 했는데 그러지 못했다. 아들이 저지른 일에 대해 진심으로 사과한다. 아베 전 총리, 아키에 여사, 그리고 유족 여러분께 진심으로 사과드린다"고 말했다고 매체는 전했다. 그는 통일교를 믿게 된 배경으로 남편의 알코올 중독 등을 언급했다. 이어 그는 "힘든 상황에서 교회의 아침 모임에 참석한 후부터 짜증이 정화됐다. 아이들을 남겨두고 모임에 참석하고 헌금을 낸다는 걸 알게 되면서 남편과 가족들이 반대를 시작했고 속이 상했다"고 전했다.

야마가미의 모친은 아들이 초등학생일 때 통일교 신도가 됐고 남편의 사망 보험금을 포함해 약 1억엔(약 9억5000만원)을 교단에 헌금한 것으로 알려졌다. 이에 야마가미는 대학 진학도 단념한 것으로 전해진다. 앞서 야마가미는 경찰 수사에서 "(어머니의) 헌금으로 생활이 파탄 났다. 교단에 대한 원한이 있어 (통일교와) 깊은 관계가 있는 아베 전 총리를 노렸다"고 진술했다.





