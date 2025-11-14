본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산대, ‘부산미래과학자상’ 최우수상 석권… 이·공학 연구역량 입증

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.14 08:11

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

박사 황재진·김홍석 ‘최우수상’, 석사 박지교 ‘최우수’, 이원석·정태호 ‘우수상’

부산대학교가 지역 우수 과학인재를 발굴하는 '제21회 부산미래과학자상'에서 박사·석사 주요 부문 최우수상을 모두 휩쓸며 연구중심대학의 위상을 다시 한번 확인했다.


부산대는 박사과정 이학 부문에서 황재진(물리학과) 씨, 공학 부문에서 김홍석(기계공학부) 씨가 각각 '최우수상'을 거머쥔 데 이어, 석사과정 공학 부문에서도 박지교(기계공학부) 씨가 최우수상에 선정됐다고 14일 전했다. 이와 함께 석사 이학 부문에서는 이원석(치의학과) 씨와 정태호(화학과) 씨가 '우수상'을 받았다.

왼쪽부터 황재진 씨, 김홍석 씨. 부산대 제공

왼쪽부터 황재진 씨, 김홍석 씨. 부산대 제공

AD
원본보기 아이콘

연구 성과도 주목할 만하다. 박사 이학 최우수상 수상자인 황재진 씨는 양극재 물질의 구조 불안정 원인을 규명해 차세대 이차전지 분야에 기초자료를 제시했다는 평가를 얻었다.

공학 부문 최우수상 김홍석 씨는 레이저 금속 적층 제조기술(AM)을 기반으로 한 차세대 하드페이싱 원천 기술을 확보해 연구의 독창성을 인정받았다.


'부산미래과학자상'은 부산과학기술협의회와 부산시가 지역 과학 인재를 육성하기 위해 2005년부터 시상해 온 지역 대표 과학상이다. 올해 시상식은 오는 12월 10일 부산시청 국제회의장에서 열릴 예정이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평 "다이소에서 2000원이면 산다" 35만원짜리 '아이폰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

넘치는 관광객에 몸살 난 日…'출국세 폭탄' 예고

세계유산, 런던 '유지' 리버풀 '취소'…종묘는?

아베 살해범 모친 "지금도 통일교 믿는다"

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

대장동 항소포기 일파만파與 "국정조사"vs野 "공소 취소 폐지"

李대통령도 축하한 '롤드컵 쾌거' 뒤에는 우리은행 있었다

새로운 이슈 보기