BNK금융, ISO 37001 동시 인증… ‘바른경영’이 만든 투명경영 기준선

BNK금융그룹이 또 한 번 조직문화의 방향성을 명확히 증명했다.

BNK금융지주를 비롯해 BNK캐피탈, BNK투자증권이 한국경영인증원(KMR)으로부터 국제표준 부패방지경영시스템 'ISO 37001' 인증을 동시에 획득한 것이다.

동일 그룹 내 주요 계열사가 같은 시점에 인증받은 것은 단순한 제도 도입 수준을 넘어, 그룹 전반의 내부통제 체계를 정교하게 갖췄다는 방증이기도 하다.

ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 글로벌 기준으로, 조직의 부패 예방·감시·대응 역량을 종합적으로 평가한다. 내부 통제 프로세스가 문서화돼 있는지, 임직원 교육이 체계적으로 운영되는지, 리스크를 조기에 탐지할 장치가 있는지까지 폭넓게 확인한다. 쉽게 말해 '부패 가능성을 시스템이 얼마나 차단하는가'를 검증하는 국제 규범이다.

BNK금융그룹은 이번 인증 과정에서 전사적 차원의 부패위험 요소를 선제적으로 발굴하고, 통제절차를 재정비했다. 특히 임직원 준법교육 강화, 제보제도 고도화 등 내부통제의 실효성을 높이는 데 집중했다. 그 결과, BNK는 지역 기반 금융그룹이라는 타이틀을 넘어 글로벌 기준의 청렴경영 체계를 갖춘 조직으로 공식 확인받았다.

최명희 BNK금융지주 준법감시인은 "ISO 37001 인증은 그동안 BNK금융이 '바른경영'을 중심 가치로 꾸준히 실천해 온 노력의 결실"이라며 "청렴과 신뢰를 중시하는 윤리·준법 문화를 더욱 확고히 해 금융소비자와 지역사회가 신뢰하는 금융그룹으로 자리매김하겠다"고 말했다.

BNK금융은 이미 그룹 전 계열사에 윤리경영 전담부서를 두고 직원 교육을 정례화했다. 명절 선물나눔 센터 운영 등 조직문화 개선 프로그램도 꾸준히 확대하며 내부통제 체계를 현실화하는 데 힘을 실어 왔다.





