9월까지 나라살림 적자 102.4조…2020년 이후 최대 규모 [3분 브리프]

①1~9월 나라살림 102조4000억 적자…역대 두번째
②탄소배출권 유상할당 50% 확대 시 산업용 전기료 부담 연 3조↑
③트럼프 미국 행정부, 식품 등 소비재 관세 대폭 인하 조치 예고
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…나스닥 2.29%↓
○셧다운 43일 만 종료에도 핵심 지표 공백…금리 인하 기대 약화
○고평가 우려에 기술주 일제 급락
■1~9월 나라살림 적자 102.4조 역대 두 번째
○2020년 이후 최대 규모 적자
○총 수입은 480조7000억원…전년 동기보다 41조4000억원 늘어
■3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성
○석유화학 NCC 전기가동·철강 수소환원 차질
○재생에너지 등 PPA 본격 검토
■ 관세발 물가 압력 키워놓고…트럼프팀, 커피·바나나 등 농산물 관세 인하 예고
○트럼프도 "커피 관세 낮출 것"
○미니 지선 패배 후 '생활비 안정' 총력
그래픽 뉴스 : 금융위 내년도 신규사업 예산 2.5조…"세부 계획·감액 필요"
○정무위원회 예비심사검토보고서
○국민성장펀드 구체적인 사업계획 마련되지 않아
○"규모 변경·정책펀드 문제점 보완 계획 필요"
the Chart : "IPO 삼수생" 케이뱅크 3분기 누적 순이익 1034억원
○전년 대비 소폭 감소
○2년 연속 누적 순이익 1000억 돌파
○기업대출 성장도 본격화
오늘 핵심 일정
○국내
06:00 수출가격(YoY) (10월)
06:00 수입물가지수(YoY) (10월)
세나테크놀로지 코스닥 상장,확정 공모가 5만6800원
그린광학 코스닥 청약, 확정 공모가 1만6000원
더핑크퐁컴퍼니 코스닥 청약,확정 공모가 3만8000원
○해외
02:00 미국 원유재고
03:00 미국 30년물 국채입찰
06:30 미국 연준대차대조표
11:00 중국 고정자산투자(YoY) (10월)
16:25 독일 부바 발즈 연설
19:00 유럽 GDP(QoQ) (3분기)
20:00 독일 부흐 연방은행부총재의 연설
◇점심&퇴근길 날씨
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
