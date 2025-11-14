본문 바로가기
9월까지 나라살림 적자 102.4조…2020년 이후 최대 규모 [3분 브리프]

입력2025.11.14 07:32

00분 45초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①1~9월 나라살림 102조4000억 적자…역대 두번째
②탄소배출권 유상할당 50% 확대 시 산업용 전기료 부담 연 3조↑
③트럼프 미국 행정부, 식품 등 소비재 관세 대폭 인하 조치 예고

MARKET INDEX : Year to date
9월까지 나라살림 적자 102.4조…2020년 이후 최대 규모 [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…나스닥 2.29%↓

○셧다운 43일 만 종료에도 핵심 지표 공백…금리 인하 기대 약화

○고평가 우려에 기술주 일제 급락

Top3 NEWS
■1~9월 나라살림 적자 102.4조 역대 두 번째
○관리재정수지 102조4000억원 적자 기록
○2020년 이후 최대 규모 적자
○총 수입은 480조7000억원…전년 동기보다 41조4000억원 늘어
■3조 전기료 폭탄에 '비상'…"수천억 원씩 감내, 결국 韓제조업 죽이기" 아우성
○"비용 감안하지 않는 목표 상향”
○석유화학 NCC 전기가동·철강 수소환원 차질
○재생에너지 등 PPA 본격 검토
■ 관세발 물가 압력 키워놓고…트럼프팀, 커피·바나나 등 농산물 관세 인하 예고
○베선트 "미국 내 생산하지 않는 품목 관세 인하"
○트럼프도 "커피 관세 낮출 것"
○미니 지선 패배 후 '생활비 안정' 총력
그래픽 뉴스 : 금융위 내년도 신규사업 예산 2.5조…"세부 계획·감액 필요"
9월까지 나라살림 적자 102.4조…2020년 이후 최대 규모 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○정무위원회 예비심사검토보고서

○국민성장펀드 구체적인 사업계획 마련되지 않아

○"규모 변경·정책펀드 문제점 보완 계획 필요"

the Chart : "IPO 삼수생" 케이뱅크 3분기 누적 순이익 1034억원
9월까지 나라살림 적자 102.4조…2020년 이후 최대 규모 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○전년 대비 소폭 감소

○2년 연속 누적 순이익 1000억 돌파

○기업대출 성장도 본격화

오늘 핵심 일정

국내

06:00 수출가격(YoY) (10월)

06:00 수입물가지수(YoY) (10월)

세나테크놀로지 코스닥 상장,확정 공모가 5만6800원

그린광학 코스닥 청약, 확정 공모가 1만6000원

더핑크퐁컴퍼니 코스닥 청약,확정 공모가 3만8000원


해외

02:00 미국 원유재고

03:00 미국 30년물 국채입찰

06:30 미국 연준대차대조표

11:00 중국 고정자산투자(YoY) (10월)

16:25 독일 부바 발즈 연설

19:00 유럽 GDP(QoQ) (3분기)

20:00 독일 부흐 연방은행부총재의 연설

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 3℃(4) ｜최고기온 : 13℃(4℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
9월까지 나라살림 적자 102.4조…2020년 이후 최대 규모 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.






많이 본 뉴스

