경찰청, 백해룡 파견 연장 검토 중…'킥스' 사용 권한 부여

임춘한기자

입력2025.11.13 13:32

수정2025.11.13 13:34

경찰청은 13일 백해룡 경정의 서울동부지검 합동수사단(합수단) 파견 연장을 검토하고 있다고 밝혔다.


백해룡 경정이 서울송파구 동부지검으로 출근하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

경찰청 관계자는 이날 아시아경제와의 통화에서 "(대검찰청에서) 파견 연장 요청이 왔고 현재 검토하고 있는 중"이라고 말했다.

앞서 동부지검은 오는 14일 끝나는 백 경정의 파견을 연장하기 위해 대검찰청에 협의를 요청했다. 연장 기간은 2개월로 연장이 이뤄질 경우 백 경정의 파견 기한은 내년 1월 14일까지다.


경찰청은 백 경정에게 형사사법정보시스템(KICS·킥스) 사용 권한을 부여했다. 킥스는 법원, 법무부, 검찰, 경찰 등이 형사사법 업무를 처리하기 위해 공동으로 활용하는 기관 정보시스템이다. 이는 백 경정이 합수단에 합류한 지 약 한 달 만에 이뤄진 조치다.


백 경정은 세관 마약 수사 외압 의혹을 폭로한 인물로, 이재명 대통령 지시에 따라 지난달 15일 합수단에 파견됐다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
