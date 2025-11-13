본문 바로가기
"전기차 충전 화재 대비"…GS칼텍스, '소방의 날' 경기도지사 표창 수상

오지은기자

입력2025.11.13 08:50

충전 차량 하부에서 물 분사되도록 설계
소방차 도착 전 열 폭주 방지해 초기 진압

GS칼텍스가 전기차 충전소에 전용 화재진압설비를 설치한 점이 인정돼 '소방의 날' 경기도지사 표창을 받았다.

김중양 용인서부소방서 서장(왼쪽부터), 조도현 GS칼텍스 모빌리티&마케팅 기획부문 상무, 전지훈 네트워크 밸류업팀 팀장이 제63주년 소방의 날 경기도지사 표창을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. GS칼텍스

김중양 용인서부소방서 서장(왼쪽부터), 조도현 GS칼텍스 모빌리티&마케팅 기획부문 상무, 전지훈 네트워크 밸류업팀 팀장이 제63주년 소방의 날 경기도지사 표창을 받은 후 기념촬영을 하고 있다. GS칼텍스

GS칼텍스는 충전 중에 발생할 수 있는 화재 위험 대응을 위해 설치한 설비로 최근 제63주년 '소방의 날' 경기도지사 표창을 받았다고 13일 밝혔다. 국내 정유사 가운데 처음으로 삼방·내곡·죽전·달맞이 등 '에너지플러스 허브' 4곳에 전기차 화재진압설비를 도입한 데 따른 것이다. 전기차 배터리 화재는 열폭주가 짧은 시간에 일어나 진압이 어렵고, 현장 인력이 직접 대응할 경우 2차 피해 위험이 커 별도의 초기 진압 시스템 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.


GS칼텍스가 설치한 설비는 충전 차량 하부에 고정된 노즐에서 물을 분사해 화염 확산을 막는 구조다. 소방차 도착 전까지 급격한 온도 상승을 억제해 초동 대응 시간을 확보하는 데 목적이 있다. GS칼텍스는 충전소 위치와 소방차 도착 시간을 고려해 필요 저수량을 산정하는 등 도심 충전 환경에 맞춘 설비 기준을 마련했다고 설명했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

