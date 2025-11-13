경기미래교육양평캠퍼스, 'K-푸드 양평페스타' 15일 개최

요리·공방·공연 김장 나눔 등 체험형 프로그램 마련

경기도평생교육진흥원 경기미래교육양평캠퍼스가 오는 15일 '음식으로 배우고 나누는 평생학습'을 주제로 한국의 음식문화와 전통을 체험할 수 있는 'K-푸드 양평페스타'를 개최한다.

'K-푸드 양평페스타' 포스터. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

양평페스타는 올해 9~10월까지 총 4번이 열렸으며 약 4600명이 참여하며 큰 호응을 얻었다. 11월 행사는 올해 다섯 번째 양평페스타로 K푸드를 주제로 진행된다.

프로그램은 오전 10시부터 오후 5시까지 운영되며 ▲다식·찹쌀떡·고구마경단·야채 꼬마김밥·내 맘대로 라면 만들기 등 직접 요리를 체험하는 '요리조리 연구소' ▲앞치마·천연 수세미·한지 사각접시 등을 제작하는 '작은 요리사 공방' ▲AI 머그컵 만들기·드론 배달 챌린지·나만의 한식 캐릭터 만들기 등 미래기술과 교육을 결합한 '미래상상공작소' ▲북크닉·다도·원어민 프로그램 등 휴식과 학습이 어우러진 '책, 숲 피크닉' ▲마술, 버스킹, 골든벨, 세계의상체험 등 공연과 참여 무대가 어우러지는 '공연마당' ▲과일가죽 키링, 수박 필통 등 개인 맞춤형 소품을 만드는 'DIY 코너' 등이 있다.

한국발효식품연구소발효스콜레 이미란 이사장이 주도하는 김치체험·나눔 이벤트도 준비돼 있다. 외국인 인플루언서와 슈퍼모델 봉사동아리가 함께 김장을 하고, 완성된 김치는 푸드뱅크를 통해 취약계층에 기부된다.

행사는 당일 현장 접수로 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 세부 일정과 프로그램은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

오후석 경기도평생교육진흥원장은 "K-푸드를 통해 배우고 나누는 평생학습의 의미를 담은 체험형 축제로, 가족과 외국인 모두 함께 즐길 수 있도록 준비했다"며 "양평캠퍼스의 자연 속에서 한국의 맛과 문화를 경험하고, 배움이 즐거움으로 이어지는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



