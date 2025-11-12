HS효성첨단소재, 인도에 첫 타이어코드 공장 신설

인도 마하라슈트라주 나그푸르 산업단지에 설립

HS효성첨단소재 HS효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 207,000 전일대비 7,200 등락률 +3.60% 거래량 23,988 전일가 199,800 2025.11.12 15:30 기준 관련기사 [특징주]HS효성첨단소재, 배터리 음극재 사업 진출↑[PE는 지금]중소형 PEF 전성시대 올까HS효성첨단소재, 中 'CCE 2025'서 차세대 탄소섬유 솔루션 선봬 전 종목 시세 보기 close 가 인도 중서부에 위치한 국내총생산(GDP) 1위인 마하라슈트라주에 HS효성 인도법인(HS Hyosung India Private Limited)을 설립하며 글로벌 시장 경쟁력을 강화할 계획이다.

HS효성첨단소재 타이어코드. HS효성첨단소재 AD 원본보기 아이콘

HS효성첨단소재는 12일 공시를 통해 3000만달러(약 430억원)를 출자해 타이어코드 생산을 위한 인도 현지 법인을 설립한다고 밝혔다. 이번 투자는 폴리에스터 타이어코드의 글로벌 수요 증가에 선제적으로 대응하고, 생산처를 다각화하기 위함이다.

인도는 세계 3위 규모의 자동차 시장으로 급성장하고 있으며, 정부의 인프라 확대와 물류산업 발전으로 타이어 수요가 빠르게 증가하고 있다. 이에 따라 타이어코드의 현지 조달 수요 또한 지속 확대되고 있다. HS효성첨단소재는 이번 투자를 통해 인도 내 안정적인 공급망을 구축하고 시장 점유율을 확대함으로써, 급변하는 시장에 신속하게 대응할 수 있는 기반을 마련할 계획이다.

HS효성첨단소재는 인도 마하라슈트라주 나그푸르(Maharashtra주 Nagpur) 산업단지에 약 7만평 규모의 생산부지를 확보하고 2027년 타이어코드 공장을 완공해 제품을 생산할 계획이다. 향후 에어백 원단 등 자사 핵심 제품군의 생산 라인 증설도 단계적으로 검토할 예정이다.

타이어코드는 자동차 타이어의 안전성, 내구성, 주행성을 보강하기 위해 타이어 내부에 들어가는 핵심 보강재다. HS효성첨단소재는 20여년간 세계 1위 폴리에스터 타이어코드 기업으로 자리매김해 왔으며, 현재 약 50%의 시장 점유율을 유지하고 있다.

또 베트남, 중국, 미국 등 글로벌 생산거점을 중심으로 안정적인 공급망을 구축하고, 주요 고객사와의 공동 연구개발(R&D)을 통해 맞춤형 기술 솔루션을 제공하고 있다. 최근에는 전기차 등 변화하는 모빌리티 시장에 대응하기 위해 경량화를 위한 고강력(High Strength) 타이어코드와 타이어 성능 향상을 위한 고탄성(High Modulus) 타이어코드 등 다양한 제품을 개발해 글로벌 고객의 높은 신뢰를 얻고 있다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>