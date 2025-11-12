본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

DP월드투어, 로리 매킬로이 어워드 신설

노우래기자

입력2025.11.12 15:52

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4대 메이저 대회 성적 기준
매킬로이 커리어 그랜드 슬램 달성 기념
초대 수상자 내년 메이저 대회 종료 후 발표

DP월드투어가 로리 매킬로이(북아일랜드)의 이름을 딴 로리 매킬로이 어워드를 신설했다.


DP월드투어는 11일(현지시간) "매킬로이의 커리어 그랜드 슬램 달성을 기념해 로리 매킬로이 어워드를 매년 시상하기로 했다"고 밝혔다. 이 상은 한 해 동안 4대 메이저 대회에서 가장 좋은 성적을 낸 DP월드투어 소속 선수에게 수여한다. 로리 매킬로이 어워드 초대 수상자는 2026년 4대 메이저 대회가 끝난 뒤에 정해진다.

DP월드투어가 4대 메이저 대회 성적이 가장 좋은 선수에게 주는 로리 매킬로이 어워드를 신설했다. AFP연합뉴스

DP월드투어가 4대 메이저 대회 성적이 가장 좋은 선수에게 주는 로리 매킬로이 어워드를 신설했다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

매킬로이는 지난 4월 마스터스에서 우승, 4대 메이저 대회에서 모두 정상에 오르는 커리어 그랜드 슬램을 달성했다. 남자 골프에서 커리어 그랜드 슬램은 매킬로이에 앞서 진 사라젠, 벤 호건(이상 미국), 게리 플레이어(남아프리카공화국), 잭 니클라우스, 타이거 우즈(이상 미국)가 달성했다. 유럽 선수로는 매킬로이가 유일하다.

매킬로이는 "자신의 이름을 딴 상을 미래 세대 선수들에게 선물한다는 것은 엄청난 영광"이라고 소감을 밝혔다. 매킬로이는 13일 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 개막하는 DP월드투어 2025시즌 최종전 투어 챔피언십(총상금 1000만달러)에 출전한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기