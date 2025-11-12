본문 바로가기
광주시, 경기도 농어민 대상 '광주한우영농조합'·'한상우 농가' 수상 쾌거

이종구기자

입력2025.11.12 13:15

광주시, 제32회 경기도 농어민 대상 2개 부문 수상

경기 광주시는 제32회 경기도 농어민 대상에서 지역 내 광주한우영농조합(대표 서명원)과 한상우 농가가 각각 한우 부문과 원예작물 부문 수상자로 선정됐다고 12일 밝혔다.

경기 광주시는 제32회 경기도 농어민 대상에서 지역 내 광주한우영농조합과 한상우 농가가 각각 한우 부문과 원예작물 부문 수상을 하고 있다. 경기 광주시 제공

경기 광주시는 제32회 경기도 농어민 대상에서 지역 내 광주한우영농조합과 한상우 농가가 각각 한우 부문과 원예작물 부문 수상을 하고 있다. 경기 광주시 제공

경기도 농어민 대상은 농어업 분야 기술개발과 고품질화로 경기도 농어업 경쟁력 향상과 소득 증대에 기여한 우수 농어민 또는 단체를 발굴·시상하는 제도로 시상식은 지난 7일 경기도 농업인의 날 기념행사에서 열렸다.


한우 부문 수상자인 광주한우영농조합은 악취 저감과 살균·소독 효과가 뛰어난 미생물 배합 TMF 사료를 개발·보급해 도·농 상생이 가능한 농촌 환경을 조성한 공로를 인정받았다.

또한, 원예작물 부문 수상자인 한상우 농가는 딸기 체험농장을 운영하며 학교 교육과정을 연계한 체험 프로그램을 개발하고 지역 청년농업인들에게 과학영농 기술을 적극 전수하는 등 지역농업 발전에 기여한 점이 높이 평가됐다.


시 관계자는 "이번 수상을 통해 광주시 농업의 우수성과 경쟁력을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 현장에서 땀 흘리는 농업인들이 자긍심을 갖고 농업에 전념할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
