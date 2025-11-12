본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

화천 KSPO, WK리그 챔피언 결정전 2차전 홈서 '트레블' 도전

이종구기자

입력2025.11.12 10:58

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정규리그 2년 연속 우승 후 챔피언 결정전 직행…원정 1차전 승리
15일 주말 홈경기 2차전…화천지역 주민과 장병 등 대규모 응원전

한국 여자프로축구 최강인 화천 KSPO(국민체육진흥공단)가 올 시즌 WK리그 챔피언의 자리에 재도전한다.

화천 KSPO(출처 한국여자축구연맹. 화천군 제공

화천 KSPO(출처 한국여자축구연맹. 화천군 제공

AD
원본보기 아이콘

화천 KSPO는 오는 15일 오후 2시 화천생활체육공원에서 열리는 2025 WK리그 챔피언 결정전 2차전에서 서울시청을 불러들여 최종전을 치른다.


지난해에 이어 2년 연속 정규리그 1위를 차지한 화천 KSPO는 일찌감치 2025 WK리그 챔피언 결정전 직행 티켓을 거머쥐었다.

이미 화천 KSPO는 지난 8일 서울 월드컵 보조구장에서 열린 챔피언 결정전 1차전에서 서울시청을 3대2로 제압하며 챔피언 왕좌에 등극하기 위한 유리한 고지에 올랐다.


올 시즌 화천KSPO는 28경기에서 16승9무3패(승점 57)를 기록하며 정규리그 1위를 차지했다.


정규 리그에서 56골을 터트리며 리그 득점 1위 팀에 오른 화천 KSPO의 팀컬러는 화끈한 공격축구다.

만약 화천 KSPO가 2025 WK리그 챔피언까지 차지한다면, 올해 제24회 전국여자축구선수권대회와 제106회 전국체육대회 우승에 이어 '트레블(3관왕)'을 달성하게 된다.


화천 KSPO는 지난해에도 정규리그 1위로 챔피언결정전에 직행했으나 플레이오프를 거쳐 올라온 수원FC 위민에 패하며 준우승에 그쳤다.


이번 챔피언 결정전은 화천 KSPO에게 지난해의 아쉬움을 털어내는 설욕전이자, 완벽한 시즌 마무리를 향한 마지막 관문이다.


화천지역에서도 홈에서 열리는 챔피언 결정전 2차전 응원이 펼쳐질 전망이다.


주민과 학생, 군장병 등은 15일 화천생활체육공원에서 선수단을 위한 뜨거운 응원전을 예고하고 있다.


화천KSPO 강선미 감독은 최근 미디어 인터뷰를 통해 "선수들이 올 시즌 내내 흔들림 없이 자신들의 축구를 보여줬다"며 "챔피언 결정전에서도 평소처럼 집중력을 유지하며 WK리그 최고의 팀이라는 걸 증명하겠다"는 출사표를 던졌다.





화천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다" 어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기