정청래 "'대장동 항소 자제' 檢 반발은 항명…겁먹은 개 요란한 법"

정청래 더불어민주당 당대표는 대장동 개발 비리 사건 항소 자제 결정에 반발하는 검찰을 향해 "항명이자 명백한 국기문란 사건"이라며 "겁먹은 개가 요란하게 짖는 법이다"고 맹비난했다. 민주당은 국정조사·청문회 등 가용한 수단을 동원해 정치검찰을 뿌리 뽑겠다고 강조했다.

12일 여의도 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 정 대표는 "대장동 사건 항소 자제 결정에 전국 지검장과 지청장들이 집단 반발하고 나섰다"며 "이는 항명이자, 명백한 국기문란 사건"이라고 밝혔다. 이어 "엄벌에 처하겠다"고 덧붙였다.

정 대표는 다소 격앙된 목소리로 검찰에 대한 비난에 나섰다. 그는 김건희 여사 관련 도이치모터스 주가조작 사건·명품백 수수 의혹 수사 사건과 윤석열 전 대통령의 구속취소 사건을 언급하며 "(그때는) 왜 침묵했느냐"며 "지금처럼 나서야 하지 않았느냐"고 지적했다.

그러면서 "대장동 사건의 출발이 무엇인지 따져보면 이재명 당시 성남시장이 업자들을 봐주고 뇌물, 돈을 받았다는 것 아니냐"며 "이재명 (당시) 시장이 1000원짜리 한 장 받았다는 증거가 나왔느냐"고 되물었다. 정 대표는 "그럼 이재명 대통령은 무죄가 아니냐"며 "이 대통령은 지난 대선에서 국민들에게 정치적으로 선택받고 평가받은 것"이라고 역설했다.

정 대표는 "(검찰은) 이렇게 되면 범죄자들에게 몇천억이 돌아간다, 추징을 못 한다고 하는데 정치 선동이라고 생각한다"며 "이 대통령이 뇌물을 받은 것처럼 엮어서 수사해도 뇌물이 안 나오니 다시 또 시작하는 것이냐"고 반문했다. 그는 "이런 조작선동을 절대로 묵과하지 않겠다"고 했다.

이어 정 대표는 "일부 정치검찰들이 소동을 벌이는 이유는 증거 조작, 별건 수사, 협박 수사가 드러날까 봐 두려운 것"이라며 "겁먹은 개가 요란하게 짖는 법이다"고 덧붙였다.

그는 "조작 기소된 사건은 공소 취소해야 하고 엄중히 수사해 엄벌에 처해야 한다"며 "민주당은 국정조사, 청문회, 특검 등 모든 가능한 수단을 동원해 처리하겠다"고 전했다.

정 대표는 마무리 발언에서 정성호 법무부 장관을 향해 "인사조치를 알아보니 검사들은 수평이동만 가능하다고 한다"며 "대통령 시행령에 역진조항 때문에 인사를 못하는 상황이 있다는데 이를 폐지할 것을 검토해보시고 건의하시길 바란다"고 말했다.

박수현 수석대변인은 최고위원회의 이후 기자들과 만나 "정 대표는 (검사) 파면이 불가능한 현행 검사징계법을 파면 가능하도록 개정하거나 아예 검사징계법을 폐지하고 국가공무원법을 통해 징계파면할 수 있도록 법사위에서 논의해줄 것을 요청했다"며 "당 차원에서 이에 대한 최고수위의 대응을 지시했다"고 했다.





