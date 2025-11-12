공군총장, 이집트·UAE 방문…국방·방산협력 논의

손석락 공군참모총장이 이집트·아랍에미리트(UAE)를 방문, 국방·방산 분야 협력을 논의한다.

12일 공군에 따르면 손 총장은 이날부터 오는 20일까지 이집트와 UAE를 방문한다. 이번 방문 간 손 총장은 이집트 공군사령관을 접견하고 이집트 공군 292전술전투비행여단을 방문하는 한편, UAE에선 두바이 세계공군지휘관 회의와 두바이 에어쇼, 한-UAE 방산협력 리셉션 등에 참석할 예정이다.

이집트와 UAE는 KF-21 보라매, FA-50 등 국산 전투기에 관심을 보여온 국가다. 손 총장은 이번 방문을 통해 국산 전투기의 우수성 등을 알릴 것으로 보인다.

이외에도 손 총장은 출장 기간 아므르 압델라만 싸크르 이집트 공군사령관과 라쉬드 모하메드 알 샴시 UAE 공군방공사령관, 독일·이탈리아 공군참모총장, 스웨덴 공군사령관 등과 회동하며 군사외교를 이어간다.





유제훈 기자



