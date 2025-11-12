본문 바로가기
정읍시 '2027-28년 신규사업 발굴 보고회' 열어

호남취재본부 표영길

입력2025.11.12 10:46

‘26건 사업 추진’ 방안 점검
‘미래 100년 먹거리’ 확보

전북 정읍시는 지난 11일 이학수 시장 주재로 '2027-28년도 신규사업 발굴 보고회'를 열고, 1,400억원대 환경시설 사업을 포함한 26건 사업의 추진 방안을 점검했다고 12일 밝혔다.

정읍시가 지난 11일 이학수 시장 주재로 '2027-28년도 신규사업 발굴 보고회'를 열었다. 정읍시 제공

정읍시가 지난 11일 이학수 시장 주재로 '2027-28년도 신규사업 발굴 보고회'를 열었다. 정읍시 제공

이번 보고회는 치열한 국가예산 확보 경쟁에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐으며 이 시장과 20여 명의 국소장 및 실과소장이 참석, 사업별 추진 현황과 향후 계획, 애로점 등을 내실 있게 점검했다.


주요 사업으로는 ▲통합바이오가스화시설 및 생활폐기물 소각시설 설치 사업(1,436억원) ▲상동지구 풍수해 생활권 종합정비사업(322억원) ▲연지동 행정문화복합타운 조성사업(305억원) ▲신태인 처리분구 하수관로 정비사업(220억원) ▲바이오 기반 반려동물용의약품 분석인프라 구축(200억원) 등이 포함됐다.

시는 이번 보고회 결과를 토대로 전북도, 중앙부처, 국회 등과의 긴밀한 삼각 협력체계를 구축할 방침이다. 또 발굴된 신규사업이 실제 국비 확보로 이어질 수 있도록 단계별 국가예산 반영 활동을 추진한다.


특히, 시는 내년도 부처안이 확정되기 전인 내년 4월까지 사업의 완성도를 극대화하기 위해 타당성 확보 및 중앙부처 방문 등 선제적 대응을 지속할 계획이다.


이학수 시장은 "시의 미래 100년 먹거리를 책임질 신성장 동력 사업을 선제적으로 발굴한 것에 큰 의미가 있다"며 "국회 및 중앙부처와의 긴밀한 협력을 통해 국비 확보에 모든 행정력을 집중해 반드시 결실을 보겠다"고 말했다.




호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr
