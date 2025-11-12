본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

PC에서도 'AI 메이트' 만난다…카카오, 카나나 웹 버전 출시

이명환기자

입력2025.11.12 09:39

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

개인 메이트 '나나'·스페셜 AI 메이트 제공
그룹방 등 기능 추후 제공

카카오 는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'의 웹 버전을 출시했다고 12일 밝혔다. 이용자들은 웹 버전을 통해 PC 환경에서도 카나나의 기능을 경험할 수 있게 됐다.


웹 버전의 카나나는 카나나 웹 페이지에 접속해 이용할 수 있다. 기존 모바일 앱 이용자는 카카오 계정을 통해 로그인한 뒤 사용할 수 있다.

카카오는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'의 웹 버전을 출시했다고 12일 밝혔다. 카카오 제공

카카오는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'의 웹 버전을 출시했다고 12일 밝혔다. 카카오 제공

AD
원본보기 아이콘

카카오는 웹 버전 카나나 출시 초 개인 메이트 중심의 기능을 제공한다. 카나나 앱에서 제공하는 그룹방 기능 등은 단계적인 업데이트를 거쳐 지원할 예정이다.


첫 화면에서는 개인 AI 메이트 '나나'와 대화할 수 있다. 화면 왼쪽의 리스트에서 만날 수 있는 스페셜 AI 메이트들도 선택해 이용할 수 있다. 카카오는 지난달 카나나 모바일 앱 업데이트를 통해 ▲타로 ▲사주 ▲챌린지 ▲스터디 코칭 ▲보험 상담 등의 스페셜 AI 메이트 총 5종을 신설한 바 있다.


웹 버전에는 '카나나 더 알아보기' 메뉴를 추가해 주제별 메이트를 소개하고 카나나의 다양한 기능과 새로운 소식 등을 전달한다.

카카오는 향후 모바일 앱 카나나에서 지원하는 기능들을 웹 버전에도 순차 추가할 계획이다.


김종한 카카오 카나나 성과리더는 "더 많은 이용자들이 카나나 서비스를 경험할 수 있도록 플랫폼을 확장했다"면서 "순차적으로 기능 추가함으로써 모바일 중심의 AI 에이전트 서비스를 더 넓은 환경으로 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기