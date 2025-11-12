PC에서도 'AI 메이트' 만난다…카카오, 카나나 웹 버전 출시

개인 메이트 '나나'·스페셜 AI 메이트 제공

그룹방 등 기능 추후 제공

카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 63,650 전일대비 450 등락률 -0.70% 거래량 1,514,527 전일가 64,100 2025.11.12 09:53 기준 관련기사 주식자금, 신용미수대환자금을 연 4%대 최저금리로...당일 신청 당일 승인지주사·금융지주, 주주환원 기대감에 강세기회는 기다리지 않는다…연 4%대 금리로 주식자금 4배까지 확보 전 종목 시세 보기 close 는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'의 웹 버전을 출시했다고 12일 밝혔다. 이용자들은 웹 버전을 통해 PC 환경에서도 카나나의 기능을 경험할 수 있게 됐다.

웹 버전의 카나나는 카나나 웹 페이지에 접속해 이용할 수 있다. 기존 모바일 앱 이용자는 카카오 계정을 통해 로그인한 뒤 사용할 수 있다.

카카오는 인공지능(AI) 에이전트 앱 서비스 '카나나'의 웹 버전을 출시했다고 12일 밝혔다. 카카오 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오는 웹 버전 카나나 출시 초 개인 메이트 중심의 기능을 제공한다. 카나나 앱에서 제공하는 그룹방 기능 등은 단계적인 업데이트를 거쳐 지원할 예정이다.

첫 화면에서는 개인 AI 메이트 '나나'와 대화할 수 있다. 화면 왼쪽의 리스트에서 만날 수 있는 스페셜 AI 메이트들도 선택해 이용할 수 있다. 카카오는 지난달 카나나 모바일 앱 업데이트를 통해 ▲타로 ▲사주 ▲챌린지 ▲스터디 코칭 ▲보험 상담 등의 스페셜 AI 메이트 총 5종을 신설한 바 있다.

웹 버전에는 '카나나 더 알아보기' 메뉴를 추가해 주제별 메이트를 소개하고 카나나의 다양한 기능과 새로운 소식 등을 전달한다.

카카오는 향후 모바일 앱 카나나에서 지원하는 기능들을 웹 버전에도 순차 추가할 계획이다.

김종한 카카오 카나나 성과리더는 "더 많은 이용자들이 카나나 서비스를 경험할 수 있도록 플랫폼을 확장했다"면서 "순차적으로 기능 추가함으로써 모바일 중심의 AI 에이전트 서비스를 더 넓은 환경으로 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>