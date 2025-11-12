본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

열탄불고기에 새우 더했다…더본코리아 새마을식당, 신메뉴 출시

임혜선기자

입력2025.11.12 09:33

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

14일 '열탄데이' 맞아 매장 프로모션
불고기 메뉴 라인업 지속 확대 예정

더본코리아는 새마을식당이 신메뉴 '새우 품은 열탄불고기'를 출시한다고 12일 밝혔다.


'새우 품은 열탄불고기'는 브랜드 대표 메뉴인 '열탄불고기'에 새우를 더한 메뉴다. 새마을식당만의 특제 양념에 버무린 돼지고기와 새우가 각각 제공된다. 회사 측은 "취향에 따라 함께 구워 먹으면 재료 본연의 맛과 감칠맛을 동시에 느낄 수 있다"고 설명했다.

새마을식당이 신메뉴 '새우 품은 열탄불고기'. 더본코리아 제공.

새마을식당이 신메뉴 '새우 품은 열탄불고기'. 더본코리아 제공.

AD
원본보기 아이콘

새마을식당은 지난 9월부터 매월 두 번째 금요일마다 '열탄불고기 1+1' 프로모션인 '열탄데이'를 진행하고 있다. 오는 14일 진행되는 '열탄데이' 행사 당일 매장을 방문해 '열탄불고기'를 주문하면 동일 메뉴를 추가로 받을 수 있다.


새마을식당 관계자는 "고객들에게 인기가 높은 브랜드 대표 메뉴를 색다르게 즐길 수 있도록 새우를 더해 불맛과 해산물의 조화를 살린 신메뉴를 선보였다"면서 "앞으로도 다양한 재료와 조합을 통해 새마을식당만의 불고기 메뉴 라인업을 지속 확대해 나갈 예정"이라고 말했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기