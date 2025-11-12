본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

퍼시스그룹, 사내 플리마켓 수익금 산불피해지역 묘목 기부

이성민기자

입력2025.11.12 09:24

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

임직원 참여형 자원순환 프로그램
ESG 실천과 사회적 가치 확산 목표

퍼시스그룹이 사내 플리마켓 행사 'SECOND CHANCE(세컨드 찬스)'를 통해 마련한 수익금 전액을 산불피해지역 복원을 위한 묘목 기부 사업에 사용한다고 12일 밝혔다.


퍼시스그룹은 '자원순환의 날'을 기념해 지난 9월 사내 플리마켓 행사를 개최했다. 버려진 물건과 환경에 새로운 가치를 부여하는 '두 번째 기회'라는 취지로 기획됐다.

퍼시스그룹 임직원들이 사내 플리마켓 행사 'SECOND CHANCE' 현장에서 기부 물품을 살펴보고 있다. 퍼시스그룹

퍼시스그룹 임직원들이 사내 플리마켓 행사 'SECOND CHANCE' 현장에서 기부 물품을 살펴보고 있다. 퍼시스그룹

AD
원본보기 아이콘

행사는 ▲임직원 기증 물품 및 사내 재고 물품 판매 ▲경영진 애장품 대상 임직원 참여형 사내 옥션 ▲먹거리 부스 ▲ESG(환경·사회·지배구조) 퀴즈 및 전시 부스 등이 운영됐다.

이번 행사로 모인 수익금 4056만원은 산불피해지역에 기후변화대응 수종을 생산·기부하는 사업에 사용된다. 이번 묘목 기부 사업은 소셜벤처기업 트리플래닛과 함께 추진한다. 기존 파종보다 생존율과 생산성이 높은 조직배양묘를 생산한 후 순화·경화 과정을 거쳐 내년 봄 산불피해지역에 기부해 심을 예정이다.


아울러 퍼시스그룹은 행사 후 남은 물품은 '굿윌스토어'에 기부해 자원 순환의 의미를 더했다.


회사 관계자는 "앞으로도 퍼시스그룹은 지속가능경영과 건강한 조직문화 확산을 위해 다양한 ESG 활동을 지속해서 전개해 나갈 것"이라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

100m 뒤쫓아 여중생 덮쳐…日 도쿄서 50대 한국인 체포

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기