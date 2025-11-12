BC카드-제주은행, 지역상권 활성화·친환경 금융서비스 확대

최원석 BC카드 사장, 이희수 제주은행장 등 행사 참석

제주은행·비즈플레이와 카드형태 발급…"ESG경영 실천"

BC카드는 제주은행과 지역 상권 활성화 및 환경친화적 금융 서비스 확대를 위한 협업을 강화한다고 12일 밝혔다.

두 회사는 이날 오전 제주시 제주은행 본사에서 최원석 BC카드 사장, 이희수 제주은행장 등이 참석한 가운데 협업 강화 추진 행사를 열었다.

협업은 제주은행이 BC카드 브랜드 준회원사 지위 획득과 동시에 제주 전역에서 쓰는 지역화폐(탐나는전)를 기존 지류 형태 대신 카드 형태로 발급하는 방안을 확대하기 위해 추진됐다. 이를 통해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천한다는 방침이다.

제주은행에서 발행하는 카드 상품에 BC브랜드를 적용한다. 브랜드 디자인 확장은 물론 고객 맞춤형 혜택 등 BC카드 서비스를 제주은행 고객에게 선보인다.

두 회사는 2022년부터 제주 상권 매출 활성화를 위해 데이터 기반 마케팅과 공동 프로모션을 해왔다. 외국인 관광객도 제주도에서 보다 편리하게 결제하도록 프로그램 지원을 확대할 계획이다.

제주도 전역에서 쓸 수 있는 탐나는전에 내년부터 BC브랜드를 입힌다. 선불 및 체크카드 형태로 발급한다.

제주은행 및 비즈플레이와 함께 카드형 탐나는전을 발급해 기존 대비 사용 편의성이 크게 높아질 것으로 보인다.

지류형 발급 때문에 생기는 쓰레기를 줄일 수도 있다. 지류형 지역화폐 부정 사용 문제도 풀 수 있을 것으로 예상된다.

최 사장은 "두 회사 협업은 탐나는전 지역화폐 디지털 혁신과 현장 마케팅의 힘이 어우러져 제주도민과 관광객에게 새로운 경험의 장을 제공할 것"이라고 말했다.

BC카드는 자사 빅데이터 분석을 통해 지역별 맞춤형 마케팅, 소상공인 지원 및 상권 활성화 사업, 환경 보호 캠페인 등 다양한 ESG 협력 프로젝트를 강화하고 있다. 지역사회와 상생하는 금융 생태계를 만들고 있다.





