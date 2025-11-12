이동환 시장 "교통 약자·소외 지역 '맞춤형 서비스'…삶의 질 높이겠다"

고양시, 맞춤형 특별교통·광역 지원 '이동권 사각지대' 해소

올해 교통약자용 차량 92대 운영·14만 건 이용

민선8기 저상버스 300대 확대 도입 달성…총 487대 운행 중

취약지역 고양누리버스 5개 노선 운영…수요자 중심 효율화 추진

경기 고양특례시(시장 이동환)가 교통 약자와 대중교통 소외 지역 주민의 이동 편의 증진을 위한 정책을 적극적으로 추진하며 '모두를 위한 교통 체계' 구축에 박차를 가하고 있다. 특히 민선8기 공약 이행을 통해 저상버스 도입을 확대하고, 특별교통수단 운영 범위를 넓히는 등 실질적인 시민 체감 효과를 높이고 있다는 평가다.

N002 누리버스 개통식에 참석한 이동환 고양특례시장. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

11일 고양특례시에 따르면 고양시의 고령자, 장애인 등 교통약자 수는 총인구의 29%인 30만8060명으로 추정되며 그 수가 지속적으로 증가하고 있다. 이에 시는 교통약자의 안전하고 편리한 이동을 최우선 과제로 삼고 있다.

특별교통수단 확대 운영…서울·인천까지 이동 가능

현재 고양시 교통약자 이동지원센터는 휠체어 승강기 등을 장착한 특별교통수단 79대와 임차택시 13대를 포함해 총 92대의 차량을 운영 중이다.

지난 10월 말 기준 고양시 교통약자 이동지원센터에 등록된 회원 수는 총 1만6672명으로 이용 건수는 13만9108건에 달한다.

특히 지난 2023년 10월부터는 경기도 광역이동지원서비스를 도입해 서울과 인천까지 운행 지역을 넓혔다. 또 2024년 12월부터는 기존 시군 이동지원센터와 광역이동지원센터로 나뉘어 있던 배차 주체를 일원화했으며 경기도 광역이동지원센터에서 통합 배차를 실시하여 이동 편의성을 대폭 높였다.

한편 중증장애인 택시비 지원 사업으로 교통약자의 경제적 부담을 덜어주고 있다. 고양시에 거주하는 장애의 정도가 심한 장애인은 제휴 체크카드를 발급받아 택시를 이용하고 택시 요금 보조금(이용 요금의 70%, 1회 1만원, 1개월 10만원 한도)을 받을 수 있다. 지난 10월까지 4만9267건 지원이 이뤄졌다.

수소저상버스 휠체어 탑승용 경사판. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

민선8기 공약 저상버스 300대 추가 도입 완료… 최대 9000만원 구매 보조금도 지원

고양시는 장애물 없는 생활환경(배리어 프리) 조성을 위해 민선8기 공약으로 내세웠던 저상버스 300대 확대 도입을 완료했다.

저상버스는 계단 없이 탑승할 수 있는 구조로 휠체어 이용자·고령자 등 교통약자는 물론 일반 승객들도 안전하고 편리하게 버스를 이용할 수 있다. 2022년 하반기 37대, 2023년 162대, 2024년 77대를 보급한 데 이어 올해는 41대를 추가 보급해 총 317대 도입이 완료됐다. 현재 고양시에는 총 487대 저상버스가 운행 중이며 올해 안으로 33대를 추가 보급할 예정이다.



시는 '교통약자의 이동편의 증진법' 개정에 따라 의무화된 저상버스 도입을 조기에 정착시키기 위해 운수업체가 저상버스 구매 시 대당 최대 9000만원의 보조금을 지원하는 등 재정적 지원을 아끼지 않고 있다.

또한, 이용객 만족도 향상을 위해 버스정보시스템에 저상버스 도착 정보를 확대 제공하고, 정류장 시설물 개선 및 운전자 교육 강화를 통해 서비스 질을 높여나갈 방침이다.

고양시에서 운행 중인 고양누리버스. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

고양누리버스 이용객 꾸준히 증가… 지역 주민 의견 수렴해 노선 신설·개편 시행

시는 경기도 도시형 교통모델 사업인 고양누리버스를 운영하고 있다. 지난 9월 기준 월평균 이용객은 4만1993명으로 교통 취약지역 주민을 위한 불편 해소에 기여하고 있다.

현재 노선은 ▲N001 ▲N002 ▲N003 ▲N005 ▲N007 등 5개로 총 11대 버스가 운영 중이다. 1월에는 N002 노선을 대화역에서 GTX-A 킨텍스역까지 연장했고, 이후 7월에는 운수종사자 추가 채용으로 1대를 증차했다. 또 4월에는 N003 노선을 신설했으며 장항지구와 GTX-A역을 연결하여 환승 편의성을 높였다.

아울러 대중교통 소외지역 이동권 확보를 위해 지난 7월 N005 노선을 필리핀참전비에서 대자동마을회관까지 연장해 교통 취약지역 주민들의 이동이 편리해졌다.

앞으로도 고양누리버스를 통해 수요자 중심 노선 효율화를 추진하고, 대중교통 소외지역의 이동권 확보와 교통복지 증진을 위해 노력할 방침이다.

고양시에서 운행 중인 특별교통수단. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장은 "누구든 이동과 접근에 어려움을 겪지 않도록 시민 모두를 위한 교통 체계를 구축하고, 수요자 중심의 맞춤형 편의 서비스를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



