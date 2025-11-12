본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

펄어비스, 3Q 흑자전환…"검은사막 대규모 업데이트 효과"

이명환기자

입력2025.11.12 08:24

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3분기 영업이익 106억원
매출 1068억원…전년比 34.4% ↑
"신작 '붉은사막', 내년 3월 출시"

펄어비스가 대표작 '검은사막'의 대규모 업데이트 효과에 힘입어 흑자 전환했다.


펄어비스 는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 흑자 전환한 106억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다.

펄어비스 검은사막. 펄어비스 제공

펄어비스 검은사막. 펄어비스 제공

AD
원본보기 아이콘

같은 기간 매출은 34.4% 증가한 1068억원, 당기순이익은 290억원을 기록해 흑자 전환했다.


펄어비스는 영업이익과 당기순이익이 검은사막 대규모 업데이트 효과에 따른 게임 매출 증가와 외환 환산 이익 등으로 흑자 전환했다고 설명했다.


3분기 검은사막은 신규 클래스 '오공'과 신규 지역 '마계: 에다니아'를 선보이며 매출 성장세를 기록했다. '이브 온라인'은 확장팩 'Legion'의 추가 업데이트로 안정적인 성과를 이어갔다.

신작 '붉은사막'은 소니(SIE) '스테이트 오브 플레이(State of Play)' 행사에서 출시 일정을 2026년 3월20일로 공개하고 글로벌 사전 예약을 시작했다. 붉은사막은 게임스컴, 도쿄게임쇼 등 주요 글로벌 게임쇼에도 참가했다.


조미영 펄어비스 최고재무책임자(CFO)는 "2025년 4분기에도 검은사막과 이브의 꾸준한 라이브 서비스를 선보이는 가운데 붉은사막의 성공적인 출시를 위해 마지막까지 총력을 기울이겠다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기