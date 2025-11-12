KB금융, 실적·정책·수급 3박자에 연일 신고가

이틀 연속 사상 최고치 경신하며 13만원선 안착

이달 12% 상승…기관이 상승세 견인

시장 기대치 웃돈 3분기 실적에 정책 모멘텀까지 더해져

KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 130,700 전일대비 1,700 등락률 +1.32% 거래량 1,515,015 전일가 129,000 2025.11.11 15:30 기준 관련기사 코스피, 4070선 상승 마감…'10만전자'·'60만닉스' 회복코스피, 장중 4080선 회복…3%대 강세 KB금융, ESG 위험관리 역량 최고 수준 인정받아 전 종목 시세 보기 close 이 이달 들어 연일 신고가를 경신하며 강세 흐름을 지속하고 있다. 양호한 실적에 정책 모멘텀 그리고 기관 매수세가 더해지며 주가를 밀어올리고 있는 것으로 풀이된다.

12일 한국거래소에 따르면 KB금융은 전일 1.32% 오른 13만700에 마감됐다. 장중 13만3500원까지 오르며 하루만에 사상 최고가를 다시 썼다.

올해 초 8만원대로 시작한 KB금융은 상반기 새 정부 기대감에 힘입어 강세를 보였다. 7월에는 처음으로 12만원선을 돌파했다. 하지만 7월 이후 주춤한 모습을 보이며 11만원대에서 횡보세를 지속했다.

이달 들어서는 횡보세에서 벗어나 뚜렷한 상승곡선을 그리고 있다. 이달 KB금융은 12.09% 상승했다. 같은 기간 0.03% 하락한 코스피를 크게 웃도는 수준이다.

이같은 강세는 양호한 실적, 정책 모멘텀, 탄탄한 수급이 주가 상승을 뒷받침했기 때문이다. KB금융의 올해 3분기까지 누적 당기순이익은 5조1217억원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가했다. 이미 지난해 연간 순이익(5조782억원)을 뛰어넘었다. 백두산 한국투자증권 연구원은 "KB금융의 3분기 지배순이익은 1조6860억원으로 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 6% 상회했다"면서 "추정치 대비 이자이익과 대손율이 양호했던 결과로, 은행 분기 순이자마진(NIM)이 전분기 대비 1bp(1bp=0.01%포인트) 상승하고 원화대출금이 같은 기간 0.9% 증가하며 견조한 이자이익을 보였다. 그룹 분기 대손율은 0.30%로 하락하며 충당금 환입 요인을 고려해도 경상 대손율이 0.4% 초반 수준에서 안정화된 모습"이라고 분석했다.

기관의 매수세가 꾸준히 유입되며 주가 상승을 떠받쳤다. 기관은 이달 KB금융을 2876억3600만원 순매수하며 SK하이닉스에 이어 두 번째로 많이 사들였다. 최근 20거래일 중 단 하루를 제외하고 모두 순매수를 기록했다.

7월 이후 가라앉았던 정책 모멘텀이 되살아나며 상승세가 탄력을 받았다. 정부는 지난 7월 고배당 상장사에 투자해 얻는 배당소득에 대한 분리과세 최고세율(지방세 포함)을 기존 49.5%에서 38.5%로 낮춘 안을 발표했으나 시장 기대치에 미치지 못하면서 금융주의 주가 하락 요인으로 작용한 바 있다. 하지만 최근 정부·여당은 주식시장 배당 활성화를 위한 배당소득 분리과세를 당초 정부안 대비 완화하기로 했다. 이에 따라 배당소득 분리과세 최고세율은 여당 의원안인 25% 수준으로 낮아질 것으로 예상되고 있다.

적극적인 주주환원 기대감은 향후 주가 상승동력으로 작용할 것으로 예상된다. 김지영 교보증권 연구원은 "3분기 누적 기준 견조한 실적을 바탕으로 연간 이익 개선이 예상되는 가운데 업계 최고 수준의 자본적정성을 유지하고 있는 만큼 향후 적극적인 주주환원에 대한 기대감이 주가 상승을 견인할 것"이라고 말했다.

정태준 미래에셋증권 연구원은 "KB금융의 내년 지배주주순이익은 전년 대비 11.4% 증가할 것"이라며 "보통주자본비율(CET1)도 원화 약세와 과징금 부과 등 우려 요인들이 진정되며 13% 중후반의 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상된다. 이에 따라 주주환원율은 재차 50%를 상회하는 53.8%를 기록할 것이며 주주환원수익률은 9.1%에 이를 것"이라고 내다봤다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>