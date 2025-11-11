"환자안전 앞장" … 해군교육사 의무대대, 의료관리평가 최우수 의무부대 선발

해군·해병대 전체 15개 의무부대 대상

해군교육사령부 의무대대(이하 '교육사 의무대대')가 '25년 의무대급 의료관리평가에서 최우수 의무부대로 선발돼 11일 해군본부 의무실장으로부터 우수패를 수여받았다.

해군교육사령부 의무대대가 의무대급 의료관리평가에서 최우수 의무부대로 선발.

이번 평가는 해군본부 주관으로 해군·해병대 전체 총 15개의 의무부대를 대상으로 ▲의료관리 분야별 업무 이행수준, ▲의료의 질 향상 활동 추진실태 ▲'24년 평가결과에 따른 보완사항 조치결과 등 총 143개 항목을 평가했고, 교육사 의무대대가 만점으로 1위를 차지하며 의료관리 최우수 의무부대로 선정됐다.

특히, 의약품 관리실태, 의료의 질 향상 및 환자안전 활동, 환자권리 존중 및 안전보장 실태 등이 양호해 우수사례로 평가됐다.

의무대대장(중령 김지화)은 "이번 평가는 교육사 의무대대 장병 모두가 의료관리의 중요성을 인식하고 체계적인 관리문화를 정착시키기 위해 노력한 결과이다"라며 "앞으로도 의료의 질 향상, 환자안전 및 감염관리를 강화해 안전하고 신뢰받는 군의료 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 해군교육사 의무대대는 올 한해 진해보건소와 인하대학교 산하협력단이 협력해 반기별 건강증진 캠페인 전개, UFS 기간 중 실전적인 재진 대규모 전·사상자 처치반 훈련, 하절기 교육생 및 실무장병 식중독 예방 활동 등 다양한 장병 건강관리 및 의무지원 업무를 수행해왔으며, 앞으로도 의료의 질 향상과 환자안전 문화 정착에 만전을 기할 예정이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



