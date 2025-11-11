[포토] 4150선 회복한 코스피

코스피 지수가 전 거래일 보다 상승하며 장을 시작한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 지수가 4150선을 회복한 것은 지난 4일 이후 처음이다.







