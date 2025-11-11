본문 바로가기
[포토] 4150선 회복한 코스피

윤동주기자

입력2025.11.11 09:25

[포토] 4150선 회복한 코스피
코스피 지수가 전 거래일 보다 상승하며 장을 시작한 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 각종 지수가 표시되고 있다. 지수가 4150선을 회복한 것은 지난 4일 이후 처음이다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

