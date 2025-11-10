본문 바로가기
캘러웨이, 제로 토크 S2S 트라이 핫 퍼터 출시

노우래기자

입력2025.11.10 19:29

S2S 설계와 초고밀도 텅스텐 전면 배치
AI 설계 기반의 Ai-듀얼 인서트 적용
안정성, 편안한 세트업, 발군 타구감

캘러웨이골프 코리아가 새로운 프리미엄 제로 토크 퍼터를 선보인다.


오디세이의 제로 토크 기술인 S2S 설계와 초고밀도 텅스텐 전면 배치, 그리고 AI 설계 기반의 Ai-듀얼 인서트를 적용한 오디세이 S2S 트라이 핫 퍼터를 공식 출시한다. S2S 트라이 핫 퍼터는 로시(Rossie), #7, 제일버드(Jailbird), 제일버드 크루저(Jailbird Cruiser) 총 4가지 모델이다.

이번에 출시하는 오디세이 S2S 트라이 핫 퍼터 시리즈다. 캘러웨이 제공

S2S 트라이 핫 퍼터는 샤프트를 페이스에 한층 더 가깝게 설계, 핸드 포워드 없는 S2S 기술을 적용했다. 기존 S2S 퍼터 대비 샤프트 위치를 톱라인에 더 근접시킨 혁신적인 구조다. 제로 토크 퍼터 특유의 안정성은 유지하면서도 자연스럽고 편안한 세트업이 가능하다. 이를 통해 시각적 어색함을 줄이고, 보다 일관된 어드레스와 자연스러운 스트로크 환경을 제공한다.

S2S 트라이 핫 퍼터는 헤드 전면부에 141g의 초고밀도 텅스텐을 배치해 무게중심(CG)을 전면으로 전진 배치했다. 임팩트 순간 헤드의 회전을 억제해 비틀림 없는 스트로크 밸런스를 선사한다. 임팩트 순간 페이스를 더욱 정확하게 스퀘어 상태로 유지할 수 있도록 돕는다.


Ai-듀얼 인서트는 임팩트 시 일관된 볼 스피드와 부드러운 타구감을 느낄 수 있다. 새로운 FRD 그루브는 19도로 정밀하게 기울어진 패턴을 적용해 볼의 직진성을 강화했다. 투어 선수들의 피드백을 반영해 제작된 블랙 SL120 샤프트가 기본 장착됐다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
