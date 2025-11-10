부산 세화병원 난임연구소, 인간 배아 동결 신기술 세계 무대에 선보이다

uMAP 기술 적용, 배아 세포사멸율 감소… ‘Top 10 포스터’ 선정

부산 세화병원 난임의학연구소 하아나 박사가 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 '제14회 태평양생식의학회(PSRM 2025)'에서 인간 배아 열전도도 향상 유리화 동결 기술을 발표했다.

이 연구는 체외수정(IVF) 과정에서 생성된 인간 배반포를 기존 Closed Pulled Straw(CPS) 방식 대신 초미니 알루미늄 플레이트(uMAP, ultra-Mini Aluminum Plate)를 활용해 동결하는 혁신적 접근법이다.

uMAP은 냉각 속도를 크게 높여 세포 내·외 온도 차이를 최소화, 동결 과정에서 발생하는 세포사멸(apoptosis)을 현저히 줄이고 세포 수 보존과 생존율을 개선했다.

연구 결과, uMAP 사용 시 CPS 대비 총 세포수가 유의하게 높았고(216.1 ± 88.3 vs. 152.2 ± 60.7, P<0.05), 세포사멸률 또한 많이 감소했다(8.1 ± 4.7% vs. 27.6 ± 14.7%, P<0.05). 이는 배반포의 구조적 손상을 최소화해 배아 발달 능력과 착상 잠재력 향상에 기여할 수 있음을 보여준다.

하 박사의 연구는 학회로부터 높은 평가를 받아 Top 10 포스터에 선정, 5분간 구두 발표 기회도 가졌다.

세화병원 이상찬 병원장은 "이번 연구는 배아 냉동보존 기술에서 물리적 열전달 구조의 혁신을 입증한 사례"라며 "향후 임상 적용 가능한 차세대 동결 기술로 발전시킬 계획"이라고 전했다.

PSRM은 아시아·태평양 지역 최대 규모 생식의학 국제학회로, 올해는 'Elevating Fertility Care：Innovations and Impact'을 주제로 1000여명의 전문가가 참여했다. 세화병원은 첨단 난임·생식의학 연구와 국제 학술 교류를 통해 미래 생식의학 기술 발전을 선도할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



