전주시, 13일 '소리·한글 기반 K-콘텐츠 비전' 세미나

"지역 성장 동력·부가가치 창출"

전북 전주시와 전주시정연구원이 오는 13일 오전 10시 완판본문화관에서 '소리·한글 기반 K-콘텐츠 비전 수립 세미나'를 연다.

전주시청 전경. 전주시 제공 AD 원본보기 아이콘

10일 시에 따르면 이번 세미나는 전주가 보유한 독보적인 문화 자산인 판소리와 완판본의 가치를 재조명하고, 미래 기술과의 융합을 통해 지역 성장 동력과 부가가치를 창출하기 위해 마련됐다.

시는 이번 세미나를 통해 '가장 한국적인 도시'인 전주가 K-소리의 본향이자 한글 출판문화의 중심으로서 유·무형의 전통 자원을 집약하고 있는 만큼, 이를 활용한 융·복합 콘텐츠 개발을 위한 비전 수립 목표와 구체적인 실행 방안을 폭넓게 모색할 방침이다.

이날 세미나에서는 ▲이춘구 향약연구원 연구위원의 'K-소리와 기술의 융합' ▲안준영 완판본문화관 관장의 '한글 자산의 산업화와 글로벌화 전략' ▲홍성덕 전주대 교수의 'K-콘텐츠 비전의 방향과 과제'의 3개 주제 발표가 진행된다.

이어 홍성덕 교수를 좌장으로 이성국 전주시의회 문화경제위원회 부위원장과 최락기 전주문화재단 대표이사, 김동철 사회적기업 온고 대표, 안소영 전주정보문화산업진흥원 미래산업본부장, 김병오 전주대 미네르바학부 교수, 장충희 전북학연구센터 연구위원, 장은옥 전주세계소리축제조직위원회 기획1팀장, 김덕순 유네스코 아태무형유산센터 정책개발실장, 김선희 전주한옥마을역사관 학예사, 오민정 크립톤 지역창업생태계팀장, 박미자 전주시정연구원 원장 등 총 11명의 전문가가 참여하는 종합 토론이 펼쳐진다.

시와 전주시정연구원은 또 이번 세미나를 통해 다양한 주체 간의 협력적 거버넌스 기반을 강화하고, 비전 추진에 대한 공감대를 넓혀간다는 구상이다. 이를 위해 파이프 오르간 제작자인 독일정부 공인의 홍성훈 오르겔바우마이스터도 이 세미나에 참석할 예정이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>