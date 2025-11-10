본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한국투자증권, 사장 직속 '소비자보호 TF' 신설…"전 과정 혁신"

조슬기나기자

입력2025.11.10 09:44

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김성환 호(號) 한국투자증권이 사장 직속 '소비자보호 태스크 포스(TF)'를 신설했다. 이재명 정부가 강조해온 '소비자 보호'를 최우선 과제로 삼아, 상품 설계·판매·사후관리 전 단계에 걸친 근본적 시스템 혁신을 추진하기 위한 취지다.


11일 한국투자증권에 따르면 신설된 소비자보호 TF는 개인고객그룹장, 소비자보호 담당 임원(최고고객책임자·CCO), PB 전략본부장 등 주요 고객 대응 부서의 핵심 인력으로 구성됐다. 고객 보호 강화를 위한 전사적 컨트롤 타워로서, 상품 개발부터 영업 현장까지 전 과정의 리스크를 점검하고 고객 의견을 신속하게 반영하는 역할을 맡는다.

김성환 한국투자증권 사장

김성환 한국투자증권 사장

AD
원본보기 아이콘

한국투자증권은 이번 TF 출범을 계기로 금융정책 및 규제를 철저히 준수함은 물론, 상품 설계·심사·판매 절차 전반의 투명성을 강화하고 부당 행위 근절을 위한 내부 감시 체계를 전면 개선할 계획이다. 특히 상품의 설계·판매·사후관리 전 단계에 걸친 근본적 시스템 혁신을 통해 고객이 안심하고 상품을 선택·가입할 수 있는 신뢰 기반 금융 프로세스를 구축할 것이라고 회사측은 강조했다.


김성환 사장은 "이번 TF 출범은 상품 품질과 고객 신뢰를 기업 경쟁력의 핵심으로 삼겠다는 의지의 표현"이라며 "상품 기획부터 판매, 사후관리까지 전 과정을 혁신해 '한국투자증권이라면 믿고 투자할 수 있다'는 고객 신뢰를 공고히 하고, 소비자 보호와 상품 품질 관리에서 업계의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다. 그는 "고객의 목소리에 겸허히 귀 기울이며 진정성 있는 소통을 통해 신뢰받는 선도 금융사로 도약하겠다"고 덧붙였다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미 절반 "평균 931만원 손실" 역대급 불장에 "수억 벌었다" 인증글…현실은 개미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대통령도 축하한 롤드컵 우승…李 "역사에 길이 남을 쾌거"

'불장' 이라더니 개미 절반 "평균 931만원 손실"…60대 이상은 1400만원 육박

낮술 즐기는 한국인 특히 조심…'이 나라'서 자칫하단 45만원 벌금 폭탄

정원 팠다가 600년 전 금화 '우수수'…영국 부부 9억 '잭팟'

세이브왕 출신이 뭐가 아쉬워서…NBA 이어 MLB도 도박 연루 파장

‘적자 늪’ 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

스마트폰 '먹통' 만들고 데이터까지 삭제…北 배후 해킹, '파괴' 단계로 진화

새로운 이슈 보기