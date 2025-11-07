본문 바로가기
경기도북부119특수대응단, '제63주년 소방의 날' 유공자 8명 표창 수여

이종구기자

입력2025.11.07 17:31

숏뉴스
북부119특수대응단, 소방의 날 유공자 표창식 개최
최현호 단장 "국민 안전 위해 맡은 바 역할 다해달라"

경기도북부119특수대응단은 7일 '제63주년 소방의 날'을 맞아 표창 수여식을 개최했다.

경기도북부119특수대응단은 7일 '제63주년 소방의 날'을 맞아 표창 수여식을 개최하고 있다. 경기도북부119특수대응단 제공

소방의 날(11월 9일)은 국민의 생명과 재산을 보호하기 위한 화재 예방 및 안전 의식을 고취하기 위해 제정된 기념일이다.


경기도북부119특수대응단은 이날 행사에서 화재·구조 등 각종 재난현장 등에서 타의 모범이 되고 소방행정 발전에 기여한 유공자 총 8명에게 ▲행정안전부장관 표창 1점 ▲소방청장 표창 1점 ▲경기도지사 표창 3점 ▲경기도의회의장 표창 1점 ▲북부119특수대응단장 표창 2점 등 총 8점의 표창을 수여하며 노고를 치하했다.

표창을 받은 유공자들은 각종 재난현장에서 국민의 안전을 지키기 위해 헌신해 왔다. 특히 ㈔한국인명구조견협회 박애경 사무총장은 구조견 교육·훈련 협력, 재난 대응 체계 강화 등 안전문화 확산에 기여한 공로가 인정돼 민간인 부문 경기도지사 표창을 수상했다.


최현호 단장은 수여식에서 "각종 재난 현장에서 국민의 안전을 보호하기 위해 헌신하는 여러분께 깊은 감사를 전한다"며 "앞으로도 국민의 안전을 지키기 위해 각자 맡은 바 역할을 충실히 수행해 주기를 당부드린다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
