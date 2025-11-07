고양시-고양고등학교, 교육발전특구 스마트팜 수확물 기부

스마트팜서 학생들이 직접 재배

무·상추로 세 번째 나눔 실천

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 6일 고양고등학교 학생들과 함께 '고양 스마트팜 창업준비농장'에서 직접 재배한 무 90개(90kg)와 유럽상추 60단(25kg)을 고양시덕양노인종합복지관에 기부했다고 7일 밝혔다.

시는 교육발전특구 시범지역으로 지정됨에 따라 디지털 농업 미래 인재 양성을 위해 농협대학교와 협업해 농협대학교 내 부지에 스마트팜 하우스 2개 동을 조성하고 스마트팜 창업 준비 농장을 운영하고 있다.

이번 기부 물품은 고양 스마트팜 창업준비농장 실습 교육의 결과물로, 고양고등학교 학생들이 온도·습도·양액을 자동 제어하는 스마트팜 시스템 교육을 통해 재배한 무와 유럽 상추다.

이날 전달된 농산물은 덕양노인종합복지관을 이용하는 어르신들의 급식과 독거노인 및 취약계층에게 제공되는 반찬 꾸러미 지원사업에 활용될 예정이다.

이번 활동은 지난 6월 감자, 7월 상추 기부에 이어 진행된 세 번째 나눔으로, 학생들이 지역사회를 통해 경험하게 된 교육의 결과물을 다시 지역사회에 환원하며 선순환을 이루고 있다는 점에서 의미가 깊다.

고양고등학교 관계자는 "실습 중심의 디지털 농업 교육을 통해 학생들이 기술과 나눔의 가치를 함께 배우고 있다"며 "교육발전특구 사업으로 학생들이 학교 교육 과정에서는 경험할 수 없는 현장실습을 체험할 수 있어 학생들이 매우 즐겁게 수업에 임하고 있다"고 덧붙였다.

시 관계자는 "교육발전특구 사업을 통해 학생들이 디지털 농업 산업을 이끌 인재로 성장할 수 있도록 다양한 기회를 계속해서 만들어 가겠다"고 전했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



