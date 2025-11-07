본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

'고환율 쇼크' 동원산업, 3분기 영업익 1481억…15% 감소

임혜선기자

입력2025.11.07 15:28

수정2025.11.07 15:30

시계아이콘01분 04초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동원그룹 사업 지주사인 동원산업은연결 기준 3분기 영업이익이 1481억원으로 지난해 같은 기간보다 15.1% 감소했다고 7일 밝혔다. 같은 기간 매출액은 2조5865억원으로 전년 대비 10.6% 증가했다.


회사 측은 "수산·포장재 등 주요 사업 부문이 고환율에 따른 원자재 비용 상승과 통상임금 인상에 따라 3분기 수익성 하락이 불가피했다"고 설명했다.

동원그룹 CI. 동원그룹 제공

동원그룹 CI. 동원그룹 제공

AD
원본보기 아이콘

올해 3분기 누적 영업이익은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 4066억원으로 잠정 집계됐다. 같은 기간 매출액은 7조2644억원으로 8.0% 늘었다.


식품 부문 계열사인 동원F&B는 수출이 전년 대비 20% 성장했다. 모델 방탄소년단 진을 앞세운 동원참치를 비롯해 떡볶이·김·김치 등 간편식과 펫푸드·음료 등 전략 품목이 고르게 성장한 결과다. 내수 시장에서는 조미 소스(참치액), 유제품, 샘물 등이 안정적인 성장세를 보였고, 온라인 경로도 15% 이상 증가했다.


동원홈푸드는 조미식품·식자재·급식 서비스·축산물 유통 등 전 사업이 호조를 기록, 매출과 영업이익이 모두 증가해 성장과 내실 개선을 동시에 이뤄냈다. 조미식품 사업은 B2C와 B2B 경로에서 가파른 성장세를 보였고, 식자재 및 축산물 유통 사업은 신규 거래처 확보로 매출이 두 자릿수 이상 증가했다. 또한 수익성 중심의 판매 전략을 지속해 영업이익도 30% 이상 끌어올렸다.

동원산업 의 별도 기준 3분기 누적 매출액은 8283억원, 영업이익은 1383억원으로 전년 대비 각각 2.2%, 33.9% 증가했다. 어획량은 줄었지만, 횟감용 참치 등 프리미엄 제품 판매로 매출이 소폭 늘었고, 원가 절감 노력에 힘입어 수익성이 개선됐다.


포장재 부문 계열사 동원시스템즈는 미국, 캐나다 등 연포장재 수출을 확대하며 실적을 이끌었다. 소재 부문은 펫푸드·레토르트 파우치 등 고부가가치 제품의 비중이 늘면서 전체 매출의 40% 이상을 수출로 기록하고 있다. 다만, 알루미늄 등 원자재 가격 상승과 통상임금 인상 등의 영향으로 영업이익은 감소했다. 연결 기준 동원시스템즈의 3분기 누적 매출액은 1조595억원으로 전년 대비 5.7% 증가했으며, 영업이익은 587억원으로 21.3% 감소했다.


동원그룹 관계자는 "국내외 경기 침체와 고환율 및 원자재 부담 등 어려운 경영 환경이 이어지며 3분기 수익성이 하락했지만 여전히 견조한 실적을 기록하고 있다"며 "식품 및 소재 부문의 글로벌 사업을 강화하고, 신사업 발굴에 힘써 지속가능한 성장구조를 구축할 것"이라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '국민 간식' 붕어빵 노점 "이러다가 영영 사라지는 거 아냐?" 자취 감추는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

무심코 올린 사진 때문에…컵에 비친 '실루엣'에 아이돌 연습생 퇴출

펠로시 '은퇴 선언'… 트럼프 "사악한 여자"

웨이팅 800명 "알리 대박"…성수역 3번 출구 역대급 인파 몰렸다

손주 돌보면 월 60만원…"어르신들 허리 펴세요" 수당 주는 '이곳'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

최휘영 장관 "종묘 가치 훼손하는 서울시 세운상가 재개발 반드시 막겠다"

새로운 이슈 보기