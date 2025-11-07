▲김정자 씨 별세, 오영탁(한국거래소 코스닥시장본부 코넥스시장부장)씨 모친상 = 6일 별세, 서울성모병원 장례식장 13호실, 발인 9일 오전 9시 30분, 장지 의왕시 하늘쉼터
[부고]오영탁(한국거래소 코넥스시장부장)씨 모친상
2025년 11월 07일(금)
