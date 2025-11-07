고창군 '유아 흡연 예방 이동체험관' 운영

보건복지부·한국건강증진개발원 연계

전북 고창군이 최근 보건복지부와 한국건강증진개발원과 연계해 관내 3~5세 유아를 대상으로 '유아 흡연 위해 예방 이동체험관'을 운영했다.

고창군이 최근 보건복지부와 한국건강증진개발원과 연계해 관내 3~5세 유아를 대상으로 '유아 흡연위해예방 이동체험관'을 운영했다. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 군에 따르면 이번 교육은 사전 신청을 통해 어린이집 11개 기관, 250여 명의 유아가 참여했으며 호기심이 많고 모방 행동이 활발한 3~5세 아동의 특성을 고려해 흡연의 유해성을 올바르게 이해하고 건강한 생활 습관을 형성하도록 돕기 위해 마련됐다.

교육 프로그램은 ▲동화구연 '노담밴드, 노스모킹별을 지켜줘' ▲'노담 OX퀴즈' ▲파라슈트와 금연 공을 활용한 신체활동 '담배몬스터를 잡아라' ▲흡연 예방 동요 및 율동 등 유아의 눈높이에 맞춘 체험 중심의 내용으로 구성됐다.

또 가정에서도 부모와 함께 할 수 있도록 '노담밴드' 동화 가정학습 교재를 제공해 흡연의 위험성과 금연의 중요성을 자연스럽게 배울 수 있도록 했다.

고창군보건소 관계자는 "이번 교육을 통해 담배의 해로움과 건강의 소중함을 배우는 의미 있는 시간이 되었길 바란다"며 "앞으로도 유아기부터 건강한 가치관을 심어줄 수 있는 다양한 예방 교육 프로그램을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>