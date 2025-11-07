경기관광공사, 공공기관 PR부문 '최우수상'

경기관광공사가 공공기관 PR 부문 최우수상을 받는다.

경기관광공사는 한국PR협회가 오는 21일 개최하는 '한국PR대상' 시상식에서 올해 수행된 PR 프로젝트 중 PR부문 최우수상을 받는다고 7일 밝혔다.

경기관광공사는 앞서 지난달 유튜브와 인스타그램 채널을 통해 '2025 대한민국 SNS 대상' 공공기관 부문 최우수상을 수상했다. 또 지난해에는 '2024 앤어워드', '2024 올해의 SNS' 등 주요 PR 시상식에서 잇따라 받았다.

경기관광공사 관계자는 "이번 수상은 경기 관광의 매력을 대중 친화적인 방식으로 전달하고자 노력한 결과"라며 "앞으로도 변화하는 미디어 환경에 맞춰 국민이 즐길 수 있는 유익한 관광 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





