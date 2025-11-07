본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경찰, '서울교통 Re-디자인' 캠페인 실시

변선진기자

입력2025.11.07 10:00

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 시민 제안으로 교통문화 개선을 추진하는 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트 캠페인을 실시한다고 7일 밝혔다.

경찰이 시민 제안으로 교통문화 개선을 추진하는 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트 캠페인을 진행하는 모습. 서울경찰청

경찰이 시민 제안으로 교통문화 개선을 추진하는 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트 캠페인을 진행하는 모습. 서울경찰청

AD
원본보기 아이콘

이번 캠페인은 출근 시간대인 오전 8시부터 세종로교차로 일대에서 진행됐다. 서울경찰청, 서울시, 한국교통안전공단, 한국도로교통공단 등 관계자 100여명이 참여했다.


경찰은 시민들에게 리플릿과 핫팩 등 홍보물품을 배포하며 교통문화 개선 참여를 독려했다. 또 출퇴근 시간대 교차로 꼬리물기·끼어들기 등 얌체 운전에 대한 '속 시원한 교통단속' 안내와 현장 교통관리를 병행했다.

서울경찰청 관계자는 "시민의 눈높이에서 교통환경과 문화를 개선해 서울의 품격이 높아지길 기대하고 있다"며 "시민 중심의 서울교통 Re-디자인 프로젝트에 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억' 육박한 엽떡 "치킨집보다 더 잘 벌어" 가맹점 연평균 매출 '9억... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"맥주가 술이야? 음료수지" 가볍게 생각했다가…10년 이상 앞당겨진 '출혈성 뇌졸중'

음료컵에 비친 흐릿한 '이것' 때문에…일본 아이돌 연습생 퇴출된 사연

'오픈런 맛집' 런던베이글뮤지엄의 추락

나초 포기하고 잡은 오타니 143ｍ 홈런공…경매 시작가격이 무려

쓰레기방 만들고 떠난 세입자…보증금도 안받았는데 청소비만 '100만원'

트럼프에 찰싹 붙은 그녀…국민 82% "전폭적 지지"

서민대출 못갚고 나라에서 갚아주는 비율 급증…예산부족 우려도

새로운 이슈 보기