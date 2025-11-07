경찰, '서울교통 Re-디자인' 캠페인 실시

경찰이 시민 제안으로 교통문화 개선을 추진하는 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트 캠페인을 실시한다고 7일 밝혔다.

경찰이 시민 제안으로 교통문화 개선을 추진하는 '서울교통 Re-디자인' 프로젝트 캠페인을 진행하는 모습.

이번 캠페인은 출근 시간대인 오전 8시부터 세종로교차로 일대에서 진행됐다. 서울경찰청, 서울시, 한국교통안전공단, 한국도로교통공단 등 관계자 100여명이 참여했다.

경찰은 시민들에게 리플릿과 핫팩 등 홍보물품을 배포하며 교통문화 개선 참여를 독려했다. 또 출퇴근 시간대 교차로 꼬리물기·끼어들기 등 얌체 운전에 대한 '속 시원한 교통단속' 안내와 현장 교통관리를 병행했다.

서울경찰청 관계자는 "시민의 눈높이에서 교통환경과 문화를 개선해 서울의 품격이 높아지길 기대하고 있다"며 "시민 중심의 서울교통 Re-디자인 프로젝트에 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



