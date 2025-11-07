"올해 역대 2~3번째로 지구가 뜨거웠다…산업화 전보다 1.42도↑"

올해는 관측 이래 두 번째 또는 세 번째로 가장 뜨거운 해로 기록될 전망이다.

세계기상기구(WMO)는 6일(현지시간) 연례 보고서에서 올해 1∼8월 지구 평균기온이 산업화 이전 평균보다 섭씨 1.42도(±0.12 오차·이하 섭씨) 높았다고 밝혔다. 해당 수치는 1850년 관측을 시작한 이래 가장 더운 해로 기록된 지난해보다는 낮은 수준이지만 전체적으로 2위 또는 3위에 해당한다.

연평균 지구 기온은 2023년 산업화 이전 대비 +1.45도(±0.12 오차)로 역대 최고를 기록했다가 지난해 +1.55도(±0.13 오차)로 경신됐다. 2023년, 2024년, 2025년 지구 평균온도가 역대 '톱3'를 차지할 예정이다. WMO는 2015년부터 2025년까지 매해가 관측 이래 가장 더운 상위 11개의 해로 기록된다고 설명했다.

WMO는 올해 온실가스 배출량 역시 작년보다 2.3% 증가했다면서 배출량이 많은 국가로 인도, 중국, 러시아, 인도네시아를 꼽았다. 또한 해양 열 함량 증가로 북극과 남극의 해빙 면적 감소가 가속화하고 해수면이 상승할 수 있다고 경고했다. 2016년부터 올해까지 지구 평균 해수면은 연간 4.1㎜ 속도로 상승했는데 이는 1993∼2002년(연간 2.1㎜)의 거의 두 배다.

셀레스트 사울로 WMO 사무총장은 지구 기온 상승 폭을 산업화 이전 대비 1.5도로 제한하자는 2015년 파리기후변화협약의 약속을 지키는 것이 향후 몇 년간은 사실상 불가능할 것이라고 경고했다.

WMO는 올해 1∼8월 호우, 홍수, 열대저기압, 폭염, 대형산불 등 극한 기상 현상이 생명, 생계, 식량 시스템에 영향을 줬지만, 조기에 이런 현상을 알리는 다중위험조기경보시스템 보유국이 2015년 56개국에서 올해 119개국으로 두 배 이상 증가한 것은 상당한 발전이라고 환영했다. 그러나 여전히 전 세계의 40%는 이러한 시스템을 갖추지 못하고 있어 격차 해소를 위한 긴급 조치가 필요하다고 지적했다.

이번 보고서는 다음 주 브라질에서 열리는 유엔기후변화협약 제30차 당사국 총회(COP30)에서 발표될 예정이다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>