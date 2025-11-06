CJ CGV 는 올해 3분기 실적을 잠정 집계한 결과, 매출 5831억원, 영업이익 233억원을 기록했다고 6일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 6.6% 올랐고 영업이익은 27.2% 감소했다.
김형민 기자 khm193@asiae.co.kr
CJ CGV, 올해 3분기 잠정 영업익 233억원…전년 동기보다 27.2%↓
2025년 11월 06일(목)
