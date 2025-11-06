본문 바로가기
넥슨, 방치형 RPG '메이플 키우기' 글로벌 정식 출시

노경조기자

입력2025.11.06 17:05

'메이플스토리' IP 기반 모바일 게임

넥슨은 에이블게임즈와 공동 개발한 신작 '메이플 키우기'를 글로벌 정식 출시했다고 6일 밝혔다.


'메이플 키우기'. 넥슨 제공

'메이플 키우기'는 '메이플스토리' 지식재산권(IP) 기반 신작 모바일 게임으로, 누구나 쉽게 수직 성장의 재미를 즐길 수 있는 방치형 역할수행게임(RPG)이다.

넥슨은 이번 출시를 기념해 10일 연속 로그인 시 '무기소환권' 2400개 및 '동료소환권' 1200개를 지급하는 '10일 출석판' 이벤트를 진행한다. 또 2주간 매일 미션을 달성하면 '미라클 큐브' 등의 아이템을 제공하는 '14일 특별미션'을 선보인다. 이 밖에도 정해진 시간과 횟수만큼 게임에 접속할 때마다 다양한 종류의 아이템을 선물한다.


'메이플 키우기'는 공식 홈페이지, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
