황기연 수출입은행장 "미래 전략산업 선제적 육성"

황기연 한국수출입은행장이 취임식에서 "미래성장을 견인할 전략산업을 선제적으로 육성하는데 수은의 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

황 신임 행장은 6일 오후 여의도 본점에서 열린 취임식에서 "AI·반도체·바이오·방산 등 미래성장 분야의 핵심기술 개발과 수출역량 강화를 적극 지원할 것"이라며 "AI 대전환을 위한 주요 산업 분야의 피지컬 AI 도입 및 유관 인프라 구축에도 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

그는 또한 "성장 기회 확보를 위한 우리 기업의 대미투자사업 금융 수요에 적극 부응해 정부 정책을 뒷받침하겠다"며 "통상위기로 어려움을 겪은 수출기업 지원을 정책 최우선 순위에 두겠다"고 말했다.

이어 "남북협력기금의 전략적 활용을 통해 한반도의 평화와 공동 번영에 기여할 수 있는 실질적인 경제협력 방안을 모색하겠다"고 덧붙였다.

황 행장은 "미래성장동력 확보, 생산적 금융을 통한 통상위기 극복, 글로벌 사우스와의 협력, 현장성과 실행력 등 네 가지 축을 중심으로 대한민국 경제 미래를 열어나가자"고 했다.





