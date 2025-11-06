본문 바로가기
초기투자액셀러레이터협회, 주주(ZUZU)와 '마크 빌드 업 데이' 개최

이성민기자

입력2025.11.06 16:14

AI 분야 유망 스타트업 교류·성장 지원
전문 심사역과의 일대일 맞춤형 상담

초기투자액셀러레이터협회가 주주(ZUZU)와 함께 서울창업허브 엠플러스에서 '제2회 마크 빌드 업 데이(MARK Build Up Day)'를 오는 20일 개최한다.


이번 행사는 인공지능(AI) 분야 유망 스타트업을 위한 교류와 성장을 지원하는 세미나로, 혁신적인 기술을 보유한 스타트업과 투자자가 한자리에 모여 실질적인 만남과 인사이트를 나누는 자리이다. 신청은 오는 17일 오후 2시까지 주주(ZUZU) 홈페이지 내 이벤트·상담 섹션 공지 링크를 통해 할 수 있다.

초기투자액셀러레이터협회, 주주(ZUZU)와 '마크 빌드 업 데이' 개최
이번 세미나는 AI 기술 기반의 서울 소재 스타트업 40개사 대표 및 임직원을 대상으로 진행된다. 생생한 산업 트렌드부터 투자 전략까지 투자 유치에 꼭 필요한 정보와 네트워킹을 한자리에서 경험할 수 있다. 특히 전문 심사역과의 일대일 투자유치 상담을 통해 구체적인 피드백과 실질적인 인사이트를 얻을 수 있다.


주요 프로그램인 산업 세미나에서는 AI 트렌드와 투자 전략에 대한 심도 있는 인사이트를 공유한다. 투자 상담회에서는 딜소싱 중인 전문 심사역과의 일대일 맞춤형 상담이 20분간 진행된다. 연사로는 300명 조직을 3명 체계로 전환한 AI 혁신가이자 엔젤 투자자인 스탠 최(Stan Choi)가 참여해 글로벌 시장에서의 실무 경험과 인사이트를 전할 예정이다.


투자유치 상담에는 ▲이진구 국민대학교 기술지주 센터장 ▲함슬범 블루포인트파트너스 수석 심사역 ▲김초이 서울창조경제혁신센터 팀장 ▲변보선 카이스트창업투자지주 책임 심사역 ▲양희원 킹고스프링의 부대표 ▲노태준 프라이머 파트너 ▲윤형준 GS벤처스 심사역 ▲유근화 TS인베스트먼트 수석팀장이 함께 참해 스타트업의 투자 가능성을 함께 모색한다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
