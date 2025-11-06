본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

[단독] '암병원' 비전 품은 창원한마음병원, 11월 응급환자 수용 불가 … 속사정은?

영남취재본부 이세령기자

입력2025.11.06 15:23

시계아이콘01분 03초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시 의창구에 있는 종합병원인 창원한마음병원이 11월 한 달간 응급수술이 필요한 응급환자 수용이 어렵다는 사실이 확인됐다.


취재에 따르면 경상남도는 최근 창원보건소를 통해 창원한마음병원이 "11월 1일부터 말일 자정까지 응급수술이 필요한 응급 및 외상환자 수용이 불가하다"라는 내용의 공문을 받았다.

이에 경남도는 대학병원을 비롯한 도내 의료기관에 연락해 창원한마음병원의 상황을 알리고, 응급환자 수용 협조를 구하는 공문을 발송했다.


이 내용이 각 의료기관에 알려지면서 창원한마음병원에 마취를 담당할 의사가 없는 게 아니냐는 우려가 번졌다.


2030년 의창구 사림동 일대에 암 진단부터 수술, 항암치료, 통증관리, 영양 및 심리지원을 통합적으로 관리하는 500병상 규모 '암 전문병원'을 건립하겠다는 곳에서 마취과 의사를 구하지 못한다는 점에 대해서 의문을 제기하는 목소리도 있었다.

창원한마음병원. 아시아경제DB

창원한마음병원. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

이에 대해 창원한마음병원 측은 "마취과 의사가 없는 게 아니라 마취통증의학과 의사 4명 중 1명이 출산으로 한 달간 자리를 비우게 돼 일손이 부족한 것"이라고 해명했다.

병원 관계자는 "2년간 의정 갈등 사태로 의사들이 많이 배출되지 않다 보니 마취과뿐 아니라 모든 의과에서 의사 구하기가 하늘의 별 따기"라고 호소했다.


"출산 후 몸을 추스르려면 더 쉬어야 하지만 해당 교수가 병원 상황을 헤아려서 한 달만 쉬고 오겠다고 했다"며 "정말 미안하고 감사한 일"이라고 말했다.


공문 내용에 대해서는 "야간 분만이나 뇌출혈, 복막염 등 응급수술이 필요한 환자가 오면 당연히 받을 것"이라며 "다만 인력이 부족하다 보니 100％ 수용이 어려워 해당 공문을 보냈다"고 설명했다.


"지금 마취과 의사 4명이 모두 있어도 일손이 더 필요한데 1명이 출산으로 자리를 비우게 돼서 정말 긴급한 부분만 챙겨야 할 정도"라며 "경남도 응급의료상황실, 119, 보건소 등에 병원 상황을 알려야 응급환자가 발생했을 때 더 빠르게 대응할 수 있을 거라 판단했다"고 했다.


관계자는 "의사 채용 공고는 계속 올리고 있는데 의정 갈등 여파로 전문의가 현장에 돌아간다지만 대부분 수도권으로 몰리는 등 채용이 어렵다"며 "암병원이 건립될 때면 지금의 이 사태가 나아질 거라 기대한다"라고 말했다.


아울러 "한 달 후에는 다시 응급환자 수용이 이전처럼 가능할 것"이라며 "그동안 일손이 부족하겠지만 어떻게든 생명을 살리겠다"고 덧붙였다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기