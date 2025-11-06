경기도, 간부공무원 'AI 행정전문가' 교육…12월19일까지

경기도가 오는 12월19일까지 총 8회에 걸쳐 '경기도 간부 공직자 AI 행정전문가 교육'을 진행한다.

이번 교육은 AI 시대를 선도할 지방정부 AI 행정전문가 리더 양성을 위해 기획됐다.

교육은 공공행정 분야의 인공지능 이해도 제고와 데이터 기반 정책 결정 역량 강화, AI 기반 의사결정 능력 함양, 산업현장의 AI 전환, AI 법·제도·윤리까지 AI 행정에 꼭 필요한 과정으로 구성됐다.

서울대학교 AI기업교육센터와 협력해 AI 분야 전공 교수진이 참여해 ▲최신 AI 기술 ▲AI와 공공 혁신 ▲AI 윤리·국제규범 등 필수영역의 주제들을 다룬다.

김동연 경기도지사는 "'AI 3대 강국 도약'의 제1동반자로서 경기도가 역할을 다할 수 있도록, 데이터·인프라·인재·제도를 아우르는 AI 교육을 통해 간부 공직자부터 시작해 공직사회의 AI 역량을 꾸준히 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

경기도가 5일 진행한 간부공무원 AI교육 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 지난 9월 김동연 지사가 중국 출장 중 AI 리더스 기업과 가진 간담회에서 한 기업대표가 'AI전문가 단기 과정을 경기도청에서도 하면 좋겠다'며 제안해 성사됐다.

경기도는 교육에 참여하는 간부 공직자들이 국가 AI 대전환 시대를 선도하는 지방정부 AI 행정의 리더로서의 역량을 강화하고, 'AI와 공공 혁신', '피지컬 AI', 'AI 휴머노믹스' 등 정책 적용형 AI에 대해서도 많은 지식을 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있다.

경기도는 전국 최초로 인공지능 전담 부서인 AI국을 신설하고, 공공부문의 인공지능 활용을 투명하게 관리하기 위한 '경기도 AI 등록제'를 시행하는 등 선도적인 AI 정책을 펼치고 있다.

경기도는 최근 전국 지방정부 최초로 소버린 AI 기반의 경기 생성형 AI 플랫폼 행정혁신 서비스를 시작했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>